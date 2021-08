Wypadek na DK19. Po zderzeniu dwóch osobówek ranne zostały trzy osoby

Sierpień 10, 2021

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło we wtorek (10.08) na drodze krajowej nr 19 na odcinku Białystok-Bielsk Podlaski. W okolicy Plosek zderzyły się dwa auta osobowe.

Z ustaleń policji wynika, że kierujący hondą, jadąc w stronę Bielska Podlaskiego, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym prawidłowo volkswagenem. Do szpitala trafiły trzy osoby – dwóch kierowców i pasażer volkswagena.

Droga w tym miejscu jest już odblokowana. Wcześniej policja kierowała kierowców na objazdy. (mt)