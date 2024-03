Wypadek autobusu w centrum Białegostoku

28 marca, 2024

Fot. Kolizyjne Podlasie Fot. Kolizyjne Podlasie

W czwartek (28.03) ok. godz. 10:00 na ulicy Waszyngtona w Białymstoku doszło do wypadku z udziałem autobusu komunikacji miejskiej.

– Wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że kierowca seata zajechał drogę autobusowi komunikacji miejskiej – mówi młodszy aspirant Malwina Trochimczuk z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. – W wyniku tego doszło do zderzenia się pojazdów. Siedmioro pasażerów autobusu komunikacji miejskiej trafiło do szpitala.

Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. (jł)