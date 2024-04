Wyniki wyborów do Rady Miasta Białegostoku

8 kwietnia, 2024

Wyniki wyborów samorządowych w Białymstoku jasno wskazują na to, że Koalicja Obywatelska odniosła sukces w Radzie Miasta. Koalicja zdobyła blisko 40 procent głosów co przekłada się na 14 mandatów. PiS zajął drugie miejsce, zdobywając prawie 34 procent poparcia, co przekłada się na 12 mandatów. 2 mandaty, przy poparciu ponad 11 proc. głosów zdobyła Trzecia Droga. Konfederacja z wynikiem prawie 9% i Lewica ponad 5% nie zdobyły mandatów w radzie miasta.

Radni wybrani w wyborach do Rady Miasta Białystok to:

Koalicja Obywatelska: Gracjan Eshetu-Gabre, Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, Michał Karpowicz, Marek Tyszkiewicz, Jowita Chudzik, Ewa Tokajuk, Katarzyna Jamróz, Anna Maria Dobrowolska-Cylwik, Maciej Garley, Karol Masztalerz, Anna Leonowicz, Jarosław Grodzki, Agnieszka Zabrocka, Marcin Piętka

Prawo i Sprawiedliwość: Jacek Chańko, Jan Stawnicki, Henryk Dębowski, Piotr Jankowski, Alicja Biały, Bartosz Stasiak, Katarzyna Ancipiuk, Katarzyna Siemieniuk, Sebastian Putra, Agnieszka Rzeszewska, Mateusz Sawicki, Paweł Myszkowski

Trzecia Droga: Paweł Skowroński oraz Joanna Misiuk (mg)