Wyniki konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

3 kwietnia, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

Znamy już laureatów XXIX białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, czyli konkursu, który ma na celu propagowanie idei wolontariatu oraz bezinteresownej pomocy innym.

Laureaci w kategorii „Ósemka – Junior”:

Weronika Kamińska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku,

Mateusz Palkowski, uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

Elena Pietrowska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku,

Gabriela Waszczuk, uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku.

Laureaci w kategorii „Ósemka – Senior”:

Michał Okruszko, uczeń 4 klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku,

Monika Walenda, uczennica 3 klasy X Liceum Ogólnokształcącego im. Wiesławy Szymborskiej w Białymstoku,

Sylwia Zabielska, uczennica 5 klasy Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku,

Patryk Paszko, uczeń 2 klasy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku.

– No nie spodziewałem się przede wszystkim, znaczy spodziewałem się, że będę w tej ósemce jakby ośmiu wspaniałych, ale nie spodziewałem się, że będę tym jedynym, który wygra ogólnie całość. Jestem z siebie bardzo dumny, ale to wszystko dzięki mojej koordynatorce, bo ja tak na początku nie byłem chętny, żeby w ogóle mnie do tego zgłosić. Stwierdziłem, że ja mam za mało tych osiągnięć i na pewno nie wygram. Koordynatorka tak się uparła i powiedziała, że mnie zgłasza. Powiedziałem, no dobra i jakoś tu się znalazłem, jestem i wygrałem – mówi Patryk Paszko, zwycięzca głównej nagrody.

– Takie konkursy, są potrzebne ze względu na to, żeby w młodzieży przede wszystkim pielęgnować dobro. To, co dzisiaj wielokrotnie padło podczas tej gali, ma na celu przypomnienie młodym ludziom, że pomaganie drugiemu człowiekowi jest niezwykle ważne. Ponieważ jesteśmy społeczni, powinniśmy być wrażliwi na drugiego człowieka, szczególnie kiedy potrzebuje pomocy – mówi Agnieszka Krokos – Janczyło, podlaska kurator oświaty.

Zwycięzca etapu lokalnego Patryk Paszko zostanie wysłany do Warszawy, by reprezentować Białystok na krajowym etapie konkursu, natomiast cała „Ósemka Wspaniałych” weźmie udział w ogólnopolskiej gali konkursu. (mg)