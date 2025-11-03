„Wynalazki, które zmieniły świat” – nowy cykl Radia AKADERA

3 listopada, 2025

W audycji „Wynalazki, które zmieniły świat" inż. Inwenty Piksel opowiada, jak powstawały największe odkrycia i wynalazki w dziejach

Jak powstało koło? Kto pierwszy ujarzmił ogień? I dlaczego największe pomysły w historii zaczynały się od… iskry ciekawości?

Radio Akadera rozpoczyna nowy cykl audycji „Wynalazki, które zmieniły świat” – codziennie od poniedziałku do piątku o 7:15 i po 22:00.

Posłuchaj zapowiedzi audycji „Wynalazki, które zmieniły świat”.

To seria krótkich, pełnych humoru i wiedzy opowieści o tym, jak ludzkie pomysły zmieniały rzeczywistość – od kamienia i gliny po Internet i sztuczną inteligencję. Narratorem cyklu jest ekscentryczny inżynier Inwenty Piksel, który z błyskiem w oku łączy świat nauki, fantazji i technologii.

– To audycja, która pokazuje, że wynalazki to nie tylko daty i nazwiska, ale opowieść o ludzkiej wyobraźni, pasji i odwadze – mówi Krzysztof Kurianiuk, dyrektor programowy Radia Akadera. – Chcieliśmy, by słuchacze posłuchali, jak bardzo współczesna technologia wyrasta z pomysłów sprzed tysięcy lat. Od iskry krzemienia do impulsu elektrycznego w układzie scalonym – droga człowieka to nieustanny eksperyment z wyobraźnią.

Autorem i producentem audycji jest Adam Jakuć, zastępca redaktora naczelnego Radia Akadera.

– „Wynalazki, które zmieniły świat” to połączenie wiedzy, dźwięku i nowoczesnych technologii. Każdy odcinek powstał przy wsparciu sztucznej inteligencji, ale opowiada o tym, co najbardziej ludzkie – o ciekawości świata – podkreśla Adam Jakuć. – Chcemy, żeby te poranne i wieczorne dwie minuty inspirowały, rozbawiały i przypominały, że wielkie idee zaczynają się od małych odkryć.

Audycję można usłyszeć na antenie Radia Akadera 87,7 FM oraz w Internecie Wynalazki, które zmieniły świat by RADIO_AKADERA_87_7FM | Mixcloud .

Cykl zrealizowano z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dzięki czemu bohater – inżynier Inwenty Piksel – zyskał unikalny, ciepły i pełen energii głos . (red.)

Posłuchaj audycji „Koło” z cyklu „Wynalazki, które zmieniły świat”.

