Wykryć cukrzycę typu 1 przed pierwszymi objawami – w Podlaskiem rozpoczyna się program pilotażowy

20 marca, 2023

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, fot. Małgorzata Turecka

W woj. podlaskim rozpoczyna się pilotażowy program dotyczący wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci. Lekarze chcą przebadać najpierw najmłodsze dzieci, aby sprawdzić ich predyspozycje do wystąpienia tej choroby.

Kluczowa w leczeniu cukrzycy jest szybka diagnoza, dlatego ten program ma tak ogromne znaczenie. Współczesna diagnostyka pozwala wytypować pacjentów z grupy wysokiego ryzyka na 3 do 5 lat przed pierwszymi objawami.

– Celem tych badań jest wykrycie, jeszcze we wczesnej fazie – bezobjawowej – predyspozycji immunologicznych do tego, że u danego dziecka organizm będzie wytwarzał przeciwciała przeciwko trzustce, które, jeśli się uszkadzają i niszczą, a w nich wytwarzana jest insulina (hormon odpowiadający za regulację gospodarki glukozy) to doprowadzą do rozwoju cukrzycy typu 1 – mówił prof. Artur Bossowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UDSK.

Program pilotażowy na początku będzie skierowany do najmłodszych – dzieci od 1. do 9. roku życia, niezależnie od tego, czy są zdrowe czy nie. Będzie polegał na jednorazowym pobraniu krwi żylnej po wyrażeniu zgody przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

– Dzieciom będziemy mogli zapewnić opiekę wysokospecjalistyczną w naszej poradni endokrynologicznej i diabetologicznej, a więc zaproponować dietę, regularne uprawianie wysiłku fizycznego, a także stabilizację masy ciała. W sytuacjach uzasadnionych będziemy mogli kierować na immunoterapię – dodaje prof. Bossowski.

Docelowo program ma obejmować dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna, jedna z chorób dziecięcych, których zapadalność obecnie systematycznie się zwiększa. Polska jest krajem o najwyższym przyroście zachorowań w Europie. (mt)