Wykład z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

21 lutego, 2023

O kilku zjawiskach we współczesnym języku polskim mówiono na wykładzie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który zorganizowała Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia.

Wykład wygłosiła prof. Joanny Szerszunowicz z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, która skupiła się na trzech zjawiskach mocno zauważalnych w naszym języku.

– Pierwsze z nich to jest kreatywność. Funkcjonujemy w różnych obszarach i w każdym z nich musimy być kreatywni. Język daje nam ogromne możliwości tworzenia nowych wyrazów, połączeń wyrazowych, parafrazowania tekstów, modyfikowania przysłów, co widzimy na przykład w reklamach. Drugie zjawisko to interdyskursywność. Jest to zjawisko dość proste, które możemy zaobserwować w bardzo wielu sferach komunikacji, ponieważ mamy do czynienia z przenikaniem się różnych stylów, form i gatunków. Trzecie zjawisko to jest multimodalność w perspektywie komunikacyjnej. Gro naszej komunikacji odbywa się w internecie i tam mamy przejawy wykorzystania różnych kodów: kodu dźwiękowego, kodu obrazkowego, kodu słownego. To wszystko daje nam bardzo ciekawe komunikaty, które możemy warstwowo interpretować np. w memach – tłumaczy prof. Joanna Szerszunowicz.

W języku polskim mamy dużo zapożyczeń, ale zdaniem profesor Szerszunowicz problemem jest wprowadzanie jednostek, które są nam zbędne.

– Na przykład czasami zdarza się, że w języku mediów słyszymy, że ktoś kupuje dizajnerskie ubrania, zakupił sobie loft i go teraz wyposaża. To są zapożyczenia, które można traktować w kategoriach wykładników prestiżu w języku i tak na prawdę tego typu jednostki nie są nam potrzebne – dodaje prof. Joanna Szerszunowicz.

Język pełni funkcję autoreprezentacyjną. Ważne więc jest, aby tak go używać, by być zrozumianym zgodnie z naszym zamiarem. (hk)

O języku z prof. Joanną Szerszunowicz z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku rozmawiała Hanna Kość: