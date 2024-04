Wykład „Jak poradzić sobie z kryzysem psychicznym?” w Politechnice Białostockiej

22 kwietnia, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

Temat wykładu, który odbył się w Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, dotyczył sposobów radzenia sobie z kryzysem psychicznym. Podczas spotkania omawiano m.in. znaczenie samoświadomości emocjonalnej oraz zdrowych nawyków życiowych, takich jak regularna aktywność fizyczna czy zrównoważona dieta.

Jakie są najczęściej popełniane błędy przez osoby starające się poradzić z kryzysem psychicznym?

– Przede wszystkim założenie, że będę wiedział, co zrobić. Już teraz, gdyby tak było, że byłbym w stanie odpowiedzieć na to pytanie, to natychmiast przestałoby być kryzysem. Wtedy, kiedy my wiemy, co robić w trudnych sytuacjach. No to na ogół z tej samozaradności radzimy sobie, idziemy dalej. Drugą rzeczą jest oczekiwanie, że to tylko ja sam mam wykonać wszelkie działania, czyli założenie, że nie mogę poprosić o pomoc osób w moim otoczeniu. To, myślę, że dwa najsolidniejsze z błędów – odpowiada dr hab. n. med. Andrzej Silczuk.

Wykład pt. „Jak poradzić sobie z kryzysem psychicznym”, to była nie tylko wyjątkowa okazja do zdobycia wiedzy, ale także do refleksji nad własnym stanem psychicznym i sposobami jego poprawy. (mg)

Z dr hab. n. med. Andrzejem Silczukiem rozmawiał Michał Gudewicz: