Wygrana Jagiellonii Białystok w pierwszym sparingu w Kępie

3 lipca, 2023

źródło: jagiellonia.pl

Piłkarze Jagiellonii Białystok są na półmetku zgrupowania w Kępie k. Sochocina. Przed nimi jeszcze dwa sparingi – z Motorem Lublin i Polonią Warszawa.

W pierwszym meczu kontrolnym piłkarze Adriana Siemieńca byli lepsi od Radomiaka Radom. Mecz zakończył się wynikiem 2:1. Bramki dla białostoczan zdobyli Taras Romanczuk i Jesus Imaz.

– Sparingi to pewien element przygotowania do sezonu. Drużyny są w różnych momentach – grają w różnych składach, jest dużo zmian, dużo różnych ustawień. My też jesteśmy teraz w procesie, w ramach którego zmieniamy sposób gry, a na to potrzeba czasu. Co do samego meczu, to było dużo fajnych momentów, ale były też rzeczy, które musimy poprawić, nad którymi musimy pracować. Po to właśnie jest ten okres. Dobrze, że te kwestie wychodzą w sparingach. Wyeliminowanie ich spowoduje, że w lidze będzie nam się grało łatwiej – powiedział trener Jagi.

Obóz w Kępie potrwa do piątku (07.07). Przebywa na nim 25 zawodników Dumy Podlasia. (mt)