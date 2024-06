Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej świętował jubileusz 35-lecia

14 czerwca, 2024

Fot. Dariusz Piekut Fot. Dariusz Piekut

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej świętował w piątek (14.06) jubileusz 35-lecia.

Uroczystość zainaugurowała rektor uczelni, prof. Marta Kosior-Kazberuk.

– 35 lat wspaniałej historii Wydziału Informatyki pełnej wspaniałych osiągnięć, absolwentów, doktorów, doktorów habilitowanych, profesorów, a przede wszystkim wielu fajnych rozwiązań dla potrzeb nie tylko branży IT, ale różnych branż, które potrzebują rozwiązań cyfrowych – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Trzy kierunki, które oferuje Wydział Informatyki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od lat i nas też to bardzo cieszy ponieważ możemy przyjąć naprawdę bardzo dobrych studentów.

Historia Wydziału Informatyki sięga 1989 roku kiedy to na bazie Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Politechniki Białostockiej został utworzony Instytut Informatyki. Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej jest obecnie najsilniejszym ośrodkiem edukacji informatycznej w Polsce wschodniej.

Podczas jubileuszowej gali odbyło się nadanie tytułu Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej profesorowi Leonowi Bobrowskiemu, który jest uznanym autorytetem w zakresie eksploracji danych. Honorowy Profesor Politechniki Białostockiej to godność nadawana osobistościom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla nauki, dydaktyki lub sztuki oraz wywarły realny wpływ na kształtowanie pomyślnych warunków do rozwoju uczelni.

– To niewątpliwie duży zaszczyt, satysfakcja, pozytywne emocje – mówi prof. Leon Bobrowski. – Przez ten cały okres zajmowałem się problemami analizy danych i problemami sieci neuropodobnych czyli to, co obecnie stanowi podstawę sztucznej inteligencji.

Prof. Leon Bobrowski czterokrotnie był dziekanem Wydziału Informatyki, jak wspomina początki były trudne.

– Niełatwe z powodu przede wszystkim braku kadry, ale też braku studentów, braku tradycji, braku laboratoriów. Dużo braków było, ale jakoś się udało ruszyć dzięki życzliwości władz Politechniki – dodaje prof. Leon Bobrowski.

Po otrzymaniu tytułu honorowego profesora Politechniki Białostockiej, prof. Leon Bobrowski wygłosił wykład pt., 'Eksploracja z normą L1 wysoko-wymiarowych zbiorów danych’. Uroczystość uświetnił koncert chóru Politechniki Białostockiej.

Po jubileuszowej gali odbył się Zjazd Absolwentów Wydziału Informatyki. (jł)

