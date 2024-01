Wydział Informatyki PB. „Olimpijskie Warsztaty Matematyczne”

10 stycznia, 2024

Konkurs „Matematyka stosowana" fot. Katarzyna Cichoń

Uczniowie zainteresowani matematyką, którym nie wystarczają zwykłe lekcje matematyki i chcieliby rozwijać swoje pasje matematyczne, albo myślą o wzięciu udziału w olimpiadzie matematycznej mogą uczestniczyć w „Olimpijskich Warsztatach Matematycznych” organizowanych na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

– Zapraszamy uczniów ze wszystkich szkół z Białegostoku i okolic. Jest przygotowaniem do olimpiady matematycznej juniorów, więc osoby, które już kiedyś startowały w tego typu konkursie, w olimpiadzie, albo planują wziąć udział, to warsztaty są z myślą o nich. Podczas zajęć zadania są niepowtarzalne, wykraczają poza program szkoły podstawowej, czy szkoły średniej. Nie ma schematu rozwiązywania zadań, to nauka sposobu wymyślenia odpowiedzi albo rozwiązania takiego zadania – mówi dr inż. Rajmund Stasiewicz z Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, wykładowca Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Na warsztaty mogą zgłaszać się osoby, które biorą udział w olimpiadzie czy te, które po prostu chciałby swoją matematyczną wiedzę poszerzyć.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w soboty, na Wydziale Informatyki w Białymstoku, najbliższe 20 stycznia. (at)