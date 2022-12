Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej wśród laureatów konkursu „Pomosty przyszłości”

Grudzień 13, 2022

„Pomosty przyszłości” 2022/Fot. Krzysztof Stasiewicz „Pomosty przyszłości” 2022/Fot. Krzysztof Stasiewicz

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej znalazł się wśród laureatów konkursu „Pomosty przyszłości”. Naukowcy i przedsiębiorcy podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej odebrali w poniedziałek (12 grudnia) statuetki za najlepsze efekty współpracy z biznesem lub nauką.

Nagrody przyznano w czterech kategoriach. Poza Wydziałem Elektrycznym, wśród laureatów znaleźli się: zespół naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przedstawiciele firmy Imagene.me S.A., Przemysław Szleter – Prezes Zarządu DAC.digital, oraz Grzegorz Chocian – Prezes Zarządu EKOTON Sp. z o.o.

Do naukowców z Wydziału Elektrycznego statuetka trafiła za odkrycie innowacyjnego sposobu zasilania maszyn latających, co zostanie wykorzystane przez wojsko. Zespół z Uniwersytetu Medycznego wyróżniony został za opracowanie nowatorskich metod diagnostycznych dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w kooperacji z firmami międzynarodowymi, natomiast firma Imagene.me za super nowoczesne wykorzystanie metod diagnostyki spersonalizowanej.

„Pomosty Przyszłości” to pierwsze wydarzenie w województwie podlaskim promujące dobre wzorce współpracy na linii biznes-nauka. – Przedsiębiorcy myślą zupełnie inaczej niż naukowcy i odwrotnie. „Pomosty Przyszłości” to inicjatywa, która ma za zadanie przełamać mentalność, która jest barierą blokującą współpracę miedzy nauką a biznesem. Laureaci są takim pomostem i widzimy korzyści płynące z tej współpracy – tłumaczy wiceprezes Fundacji Technotalenty, dyrektor Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, Tomasz Stypułkowski.

Radości z sukcesu naukowców z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej nie kryła rektor uczelni – prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Duma rozpiera, ale było do przewidzenia, bo mamy dobre zespoły naukowe, które podejmują wysiłek, by z biznesem się porozumieć. A uczelnia wspiera aktywnych naukowców. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest dla nas ważną sprawą. Nie tylko to deklarujemy, ale pokazujemy biznesowi, że my możemy, a naukowcom, że mają w nas pełne wsparcie – podkreśla prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Gala Pomostów Przyszłości była również okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów a także zaczerpnięcia informacji dlaczego warto współpracować. Wykład na temat „Badaj, rozwijaj biznes, inwestuj – Nowe Fundusze Europejskie” wygłosił Dariusz Budrowski, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odbył się także panel ekspercki na temat „Nauka vs. Biznes – to sojusz na lata czy konflikt bez szans na rozejm?”, w którym uczestniczyli: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – Rektor Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. Marcin Moniuszko – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Emilia Malinowska – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Marek Dźwigaj – Prezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i Marek Siergiej – Prezes Zarządu Promotech Sp. z o.o. (jg)