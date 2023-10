Wydział Architektury Politechniki Białostockiej zaprasza na VI edycję East Design Days

2 października, 2023

Wielkie święto wzornictwa na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej – kolejna edycja East Desing Day wystartuje już 12 października.

East Desing Days na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej jest unikalnym połączeniem prezentacji najnowszych trendów we wzornictwie z otwartą dyskusją o projektowaniu przedmiotów, wnętrz i architektury. Już od 2018 roku EDD łączy środowisko akademickie z uznanymi twórcami oraz partnerami z otoczenia biznesu. Tworzy płaszczyznę dialogu oraz inspiruje nowymi rozwiązaniami. Pokazuje i promuje działania powstające na styku designu, kultury, biznesu, edukacji, ekologii, architektury, sztuki oraz technologii. Dlatego co roku przyciąga coraz liczniejszą publiczność. Są wśród nich: przedsiębiorcy, inwestorzy, samorządowcy, wykładowcy i studenci.

Tak też będzie podczas kolejnej, szóstej już edycji wydarzenia, które odbędzie się w dniach 12-13 października 2023 r. na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Czym zaskoczy nas East Design Days 2023? To dwudniowy maraton spotkań z architekturą, nauką, sztuką, biznesem pod hasłem „Liczy się wnętrze”.

Wydarzenie będzie okazją do świętowania 25-lecia utworzenia na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej kierunku studiów: architektura wnętrz. Jubileusz będzie okazją do posumowań, prezentacji dorobku studentów i wykładowców tego wyjątkowego kierunku, a także do przyszłej współpracy między młodymi projektantami wnętrz a firmami zainteresowanymi rozwojem wzorniczym. Uroczystości jubileuszowe otworzy prezentacja dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej dr hab. arch. Tatiany Misijuk, prof. PB pt. „Historia i teraźniejszość architektury wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej” (12.10 o godz. 10:20). Natomiast w panelach dyskusyjnych wezmą udział uznani specjaliści w dziedzinie designu i wzornictwa: prof. dr. hab. arch. wnętrz Andrzej Bissenik, który współtworzył kierunek architektura wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, a także prof. dr hab. Bogumiła Jung z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; prof. dr hab. arch. Jerzy Bogusławski i dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska, prof. ASP i prof. PJATK z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Jest też nowość. Po raz pierwszy w formule EDD pojawi się Akademia East Design Days. To propozycja dla osób zainteresowanych wzbogaceniem swoich kompetencji w zakresie projektowania wnętrz oraz uzyskaniem unikatowego certyfikatu EDD. W programie Akademii EDD są interaktywne spotkania m.in. z artystą grafikiem Kosmą Masny, czy fotografką przyrody Ewą Przeździecką. Specjaliści z podlaskiej firmy Wiór przeprowadzą porady wnętrzarskie „Kuchnia bez Tajemnic”. Będą też „Warsztaty BIM z ArchiCAD-em” przygotowane przez magazyn Builder i firmę WSC oraz praktyczne zajęcia przybliżające funkcjonalności KIS-List, oprogramowania do tworzenia list zakupowych i kosztorysów dla wnętrzarzy. (mr)

Program wydarzenia East Design Days 2023 „Liczy się wnętrze”:

DZIEŃ I – 12.10.2023 r. (czwartek)

10.00 – 10.20

Otwarcie East Design Days 2023

Rozpoczęcie Jubileuszu 25-lecia Architektury Wnętrz

10.20 – 10.45

„Historia i Teraźniejszość Architektury Wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej” – wystąpienie dr hab. arch. Tatiana Misijuk, prof. PB

Rozstrzygnięcie konkursu „Domowe SPA” KAN Vision

10.45 – 11.00

Otwarcie wystaw Architektury Wnętrz WAPB

Zakończenie międzynarodowych warsztatów Wydziału Architektury PB (PL) i Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegija (LT)

Otwarcie Akademii EDD

Sesja „Zawartość Wnętrza – Pomiędzy Obiektem a Przestrzenią”

11.00 – 11.40 „SZKŁO użytkowe, unikatowe, użyteczne” – prof. dr hab. Bogumiła Jung, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

11.40 – 12.20 „Pomiędzy” – prof. dr hab. arch. Jerzy Bogusławski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

12.20 – 13.00 „Praktyczny design fiński” – Dorota Decewicz-Blaut, manager marki Kodemii, Andrzej Parafiniuk – Konsul Honorowy Finlandii w Białymstoku

13.00 – 13.45 Panel dyskusyjny „Zawartość Wnętrza – pomiędzy obiektem a przestrzenią”

Moderator: Małgorzata Szczepańska – red. naczelna Elle Decoration

Uczestnicy: prof. dr hab. Andrzej Bissenik, prof. dr hab. Bogumiła Jung, prof. dr hab. arch. Jerzy Bogusławski, Dorota Decewicz, Andrzej Parafiniuk

14.00 – 16.00 Networking – Praktycy dla Studentów

AKADEMIA EDD – warsztaty i prezentacje

10.30 – 13.00 „Kuchnia bez Tajemnic” – porady wnętrzarskie z firmą Wiór (hol wejściowy WAPB)

13.15 – 14.45 Prezentacja „Fotografia dzikiej natury – pomiędzy dokumentem a kreacją” Ewa Przeździecka (sala 055, przy hali WAPB)

14.45 – 16.15 „Kreatywna niezależność i niezależna kreatywność” Opowieść o życiu freelancera w dziedzinie grafiki – Kosma Masny (sala 055, przy hali WAPB)

DZIEŃ II – 13.10.2023 r. (piątek)

Sesja „Wnętrze Miasta”

10.00 – 10.45 „Wnętrze Miasta a Street Art.” – Leonarda Szwed-Strużyńska

10.45 – 11.45 Panel dyskusyjny „Wnętrze Miasta a Smart City”

Prowadzący: Adam Walicki (Resursa Podlaska)

Uczestnicy: Monika Kamińska – dyr. biura Smart City w UM Białystok, dr hab. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB – prezes TUP o/Białystok, dyr. Inst. Arch. w PB, arch. Marcin Marczak – przew. POIA RP

AKADEMIA EDD – warsztaty i prezentacje

10.00 – 13.00 „Kuchnia bez Tajemnic” – porady wnętrzarskie z firmą Wiór (hol wejściowy WAPB)

10.00 – 12.00 Spotkanie warsztatowe „FIlmowanie i Fotografia Natury” Jan Walencik (sala 055 przy hali WAPB)

11.00 – 14.00 „Warsztaty BIM z ArchiCAD-em” – przygotowane przez magazyn Builder i firmę WSC (pracownia komputerowa – sala 308 WAPB)

12.15 – 14.15 „KIS-List – oprogramowanie do tworzenia list zakupowych i kosztorysów dla wnętrzarzy” – prezentacja i warsztaty (sala 055 przy hali WAPB)

Warsztaty w Zespole Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku:

Warsztaty 1 „Intarsja” – prowadzący: Paweł Furmanczyk

Warsztaty 2 „Studium Liścia” – prowadzący: Piotr Sewastianik

Warsztaty 3 „Od projektu do efektu – proces produkcyjny w przemyśle” – prowadzący: Andrzej Wiszowaty, Krzysztof Szulęcki

Warsztaty 4 „Mała architektura ogrodowa – zielnik” – prowadzący: Krzysztof Borkowski, Piotr Parfieniuk

Strona wydarzenia: eastdesigndays.pl

ORGANIZATORZY: Politechnika Białostocka, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Resursa Podlaska, Elwira Horosz, Infinity Group, Unitalent, Konsulat Honorowy Finlandii w Białymstoku, PARTNER STRATEGICZNY: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, PARTNERZY: Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej, Miast Białystok, KAN Sp. z o.o., Fundacja KAN VISION, PPHU OLCZAK, firma Wiór, Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku, Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w Organizacji, CENTER-MEBEL sp. z o.o. sp. k.