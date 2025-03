Wydział Architektury Politechniki Białostockiej dołącza do współpracy w ramach Uniwersytetu Europejskiego ACROSS

12 marca, 2025

dr hab. inż. arch. Tatiana Misijuk, dziekan Wydziału Architektury i dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i koordynator projektu ACROSS na Politechnice Białostockiej, fot. Adam Jakuć dr hab. inż. arch. Tatiana Misijuk, dziekan Wydziału Architektury i dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i koordynator projektu ACROSS na Politechnice Białostockiej, fot. Adam Jakuć

Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Uniwersytetu Europejskiego ACROSS, w którym uczestniczyli pracownicy i naukowcy wydziału. Miało na celu zaprezentowanie możliwości, jakie otwiera projekt ACROSS, oraz omówienie potencjalnych korzyści dla społeczności akademickiej Wydziału Architektury.

Posłuchaj relacji ze spotkania informacyjnego dot. Uniwersytetu Europejskiego ACROSS.

ACROSS – nowe perspektywy dla Politechniki Białostockiej

Uniwersytet Europejski ACROSS to międzynarodowy sojusz dziewięciu uczelni wyższych, którego celem jest rozwój edukacji i badań naukowych w regionach przygranicznych Europy. Projekt zakłada współpracę w obszarze dydaktyki, badań oraz wymiany studentów i kadry akademickiej. Politechnika Białostocka jest jednym z aktywnych uczestników tego przedsięwzięcia.

– To kolejne z cyklu spotkań informacyjnych, które organizujemy na różnych wydziałach naszej uczelni. Celem jest upowszechnienie wiedzy o projekcie ACROSS i przedstawienie pracownikom, jakie możliwości otwiera on dla nich w zakresie dydaktyki, nauki i współpracy międzynarodowej – wyjaśniła dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i koordynator projektu ACROSS na Politechnice Białostockiej.

Wydział Architektury, podobnie jak inne jednostki uczelni, może korzystać z szerokiego wachlarza aktywności dostępnych w ramach sojuszu.

Możliwości dla pracowników Wydziału Architektury

Projekt ACROSS oferuje pracownikom Wydziału Architektury wiele korzyści, takich jak:

✔ Tworzenie i prowadzenie kursów w języku angielskim dla studentów uczelni partnerskich

✔ Organizacja szkół letnich i zimowych dla studentów i doktorantów

✔ Współpraca badawcza z ośrodkami akademickimi w ramach konsorcjum ACROSS

✔ Udział w międzynarodowych projektach naukowych i aplikowanie o wspólne granty

✔ Wyjazdy stażowe i dydaktyczne do uczelni partnerskich

– Pracownicy Wydziału Architektury mogą nie tylko korzystać z mobilności, ale także współtworzyć innowacyjne programy studiów i kursy krótkoterminowe. Istnieje również możliwość organizacji wydarzeń naukowych we współpracy z partnerami ACROSS – podkreśliła profesor Krawczyk.

Silniejsze umiędzynarodowienie i rozwój naukowy

Dziekan dr hab. inż. arch. Tatiana Misijuk, prof. PB, zwróciła uwagę na znaczenie umiędzynarodowienia i nawiązywania kontaktów z uczelniami z innych krajów:

– To bardzo ważne, że Politechnika Białostocka bierze udział w tym projekcie. W szczególności dla naszego wydziału istotne będą aspekty dydaktyczne i naukowe. Możliwość wymiany doświadczeń, współpracy badawczej i umiędzynarodowienia działań naukowych to kluczowe korzyści dla naszej społeczności akademickiej.

Dziekan podkreśliła, że ACROSS otwiera możliwości nawiązywania nowych kontaktów naukowych, co jest szczególnie istotne w kontekście przygotowań do ewaluacji działalności naukowej.

Nowe kierunki współpracy z uczelniami partnerskimi

Podczas spotkania poruszono również temat potencjalnych partnerstw z uczelniami, które posiadają kierunki pokrewne architekturze i sztuce.

– Na podstawie przeprowadzonych analiz i rozmów w Chemnitz, identyfikujemy trzy uczelnie jako kluczowe dla współpracy naszego wydziału: Uniwersytet w Gironie (Hiszpania), Uniwersytet w Udine (Włochy) oraz Uniwersytet w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina). Dodatkowo, kierunki pokrewne, takie jak grafika cyfrowa, rozwijane są w TU Chemnitz oraz w Uniwersytecie w Perpignan – wskazał dr inż. arch. Adam Jakimowicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy.

Pierwsze kroki w realizacji współpracy

Pierwsze działania integrujące Wydział Architektury z projektem ACROSS już się rozpoczęły.

– Staramy się, aby jedno z działań w ramach programu NAWA PROM odbyło się z udziałem partnerów ACROSS. Liczymy również na rozwój współpracy naukowej i aplikowanie o międzynarodowe granty. Wierzymy, że ta współpraca przyniesie wymierne korzyści zarówno studentom, jak i kadrze naukowej – zaznaczył prodziekan Jakimowicz.

ACROSS – wspólna przestrzeń edukacyjna w Europie

Projekt ACROSS to nie tylko platforma do wymiany naukowej, ale także szansa na rozwój innowacyjnych metod kształcenia.

– Kluczowym celem ACROSS jest stworzenie otwartej przestrzeni akademickiej, w której uczelnie partnerskie będą mogły wspólnie rozwijać programy studiów, badania i innowacyjne rozwiązania dydaktyczne. To duży krok w stronę integracji szkolnictwa wyższego w Europie – podsumowała profesor Dorota Krawczyk. (AJ)

