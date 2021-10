Wydłuża się lista partnerów Politechniki Białostockiej. Uczelnia podjęła współpracę z Orlenem

Październik 27, 2021

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej będą mieli możliwość odbycia praktyk i staży w Orlen Serwis. To efekt podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy uczelnią a spółką.

Firma realizuje usługi w branży automatycznej, mechanicznej, elektrycznej oraz maszyn wirujących. Dlatego prezes zarządu Orlen Serwis Paweł Jegier ma nadzieję, że właśnie na Politechnice Białostockiej uda się pozyskać nowych pracowników.

– Nasz rozwój wymaga, aby pozyskiwać jak najlepszych pracowników, jak najlepiej wykształconych, przygotowanych do tego zawodu. Spółka funkcjonuje w branży mechaniki statycznej, ale również maszyn wirujących, potrzebujemy również pracowników z branży automatycznej i elektrycznej. Także mamy wiele obszarów, które mogą być w sferze zainteresowań studentów – mówił Paweł Jegier.

Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, profesor PB, dodaje, że praktyki i staże to tylko jeden z elementów współpracy ze spółką.

– Umowa ma co do zasady szeroki zakres, to znaczy obejmuje zarówno udział w pracach naukowych, jak i badawczo-rozwojowych, udział w kształceniu studentów, ale też prace eksperckie na rzecz Orlenu. Natomiast najszybciej zaczniemy od staży i praktyk studenckich, bo w tym zakresie Orlen proponuje bardzo konkretne rozwiązania – poinformowała rektor PB.

Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB podkreśla, że umowa z Orlen Serwis to kolejny etap we współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

– Nasz wydział szczególnie jest predestynowany do współpracy z przemysłem, to jest wydział mechaniczny. Widać to, chociażby po rezultatach, po realizacji projektów, na całej uczelni realizujemy mnóstwo tych projektów, rocznie na kilkanaście/kilkadziesiąt milionów złotych, także ta współpraca już jest. A jeżeli dołącza do nas taka firma jak Orlen Serwis, to liczę, że podniesie to nasze działania na jeszcze wyższy poziom, nie tylko naukowy, ale także dydaktyczny – mówił prof. Kaczyński.

Politechnika zawarła umowę ze spółką na czas nieokreślony. (ea)