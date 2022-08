Wydarzenia w rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Białostockim

Sierpień 10, 2022

źródło: UM Białystok

16 sierpnia Białystok uczci 79. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Białostockim. W miejscach pamięci zostaną złożone kwiaty. Zaplanowane zostały także kulturalne wydarzenia towarzyszące obchodom – spotkania, wystawy, spacer historyczny i koncert.

Kwiaty zostaną złożone pod Pomnikiem Wielkiej Synagogi przy ulicy Suraskiej o godz. 11.00 oraz pod tablicą upamiętniającą Icchocka Malmeda, przy ulicy nazwanej jego imieniem, o godz. 11.30.

– Główne uroczystości poświęcone rocznicy rozpoczną się o godz. 12 pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Placu im. Mordechaja Tenenbauma wraz z ambasadorami Izraela i Niemiec – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski.

W ramach tej rocznicy zostały także zaplanowane wydarzenia kulturalne, na wszystkie wstęp jest bezpłatny.

Białostoczanie 12 sierpnia o godz. 18.30 mogą się wybrać na spotkanie „Skarbiec kultury materialnej. Cmentarz żydowski w Białymstoku” z prof. Heidi Szpek z Central Washington University. Wydarzenie odbędzie się w Galerii Sleńdzińskich przy ulicy Waryńskiego 24A. A 14 sierpnia prof. Heidi Szpek oprowadzi po cmentarzu żydowskim przy ulicy Wschodniej. Spacer rozpocznie się o godz. 10.00 – zaprasza Jolanta Szczygieł-Rogowska, dyrektor Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku.

Główne obchody odbędą się 16 sierpnia. Tego dnia mieszkańcy mogą wybrać się na dwa wernisaże wystaw. Pierwszy przy galerii, przy ulicy Legionowej 2 będzie poświęcony dzieciom getta (o godz. 14.00). Na drugim – przy ulicy Waryńskiego 24A, zostanie zaprezentowany plakat antywojenny prof. Leszka Żebrowskiego (o godz. 17.00). Z kolei o godz. 18.00 Galeria Sleńdzińskich zaprasza na uroczysty wieczór „Pamiętamy i będziemy pamiętać. 79. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Białostockim”. Ostatnim wydarzeniem w ramach obchodów będzie koncert „Ginczanka – Tęskno gra poezję” w klubie Fama przy ulicy Legionowej 5. Początek o godz. 19.00.

16 sierpnia 1943 roku to data, którą hitlerowscy okupanci wybrali, by dokonać ostatecznej likwidacji żydowskiej społeczności Białegostoku. Odpowiedzią był wybuch powstania w białostockim getcie. Źle uzbrojeni, nieliczni powstańcy stanęli naprzeciw wielokrotnie liczniejszych oddziałów regularnego wojska. Opór został złamany po kilku dniach. Przywódca powstania Mordechaj Tenenbaum i jego zastępca Daniel Moszkowicz popełnili samobójstwo. (at)