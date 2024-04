Wybory samorządowe 2024

7 kwietnia, 2024

W całej Polsce trwają wybory samorządowe, w których wyłonimy rady gmin, miast powiatów, sejmiki wojewódzkie, a także wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze otwarto o 7.00 a zamknięte zostaną o 21.00. Wybierzemy blisko 47 tysięcy radnych oraz 2,5 tysiąca włodarzy.

W kraju do głosowania uprawnionych jest 29 037 073 osób. Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuści go do głosowania.

W lokalu wyborczym otrzymamy cztery lub trzy karty do głosowania. Na każdej z kart do głosowania można postawić tylko jeden znak X przy jednym nazwisku. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Do końca głosowania trwa cisza wyborcza i zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list.

Protokoły z wynikami wyborów w swoich siedzibach będą wywieszały komisje obwodowe i terytorialne: gminne, miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Informacje o cząstkowych wynikach wyborów będą się także pojawiały na stronie internetowej PKW.

Jeśli kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie uzyskają większości, druga tura wyborów przewidziana jest na 21 kwietnia tego roku. (mg)