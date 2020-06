Wybory prezydenckie. Ostatnie dni na złożenie wniosku ws. głosowania korespondencyjnego

Czerwiec 15, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Osoby, które w zbliżających się wyborach prezydenckich chcą głosować korespondencyjnie, tylko do wtorku (16.06) mają czas na złożenie odpowiedniego wniosku.

Można to zrobić przez internet, ale potrzebny będzie tzw. profil zaufany. Odpowiedni formularz można też wysłać pocztą do urzędu gminy, albo złożyć go osobiście.

Jeżeli ktoś planuje wyjazd w czasie wyborów, może dopisać się do spisu wyborców w innym miejscu. Można to zrobić przez internet lub osobiście w urzędzie gminy. Ostateczny termin składania wniosków w tej sprawie upływa 23 czerwca.

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Jeśli żaden z kandydatów w pierwszej turze nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. (mt/mc)