Wybierz imię dla żubrzyka z Kopnej Góry!

2 grudnia, 2024

Źródło: Nadleśnictwo Supraśl Źródło: Nadleśnictwo Supraśl

Zagroda Pokazowa Żubrów w Kopnej Górze ogłosiła plebiscyt na imię dla młodego żubra urodzonego we wrześniu. Do wyboru jest 10 propozycji, które tradycyjnie zaczynają się od sylaby „Po”.

Jak informują organizatorzy, konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – nadesłano ponad 750 pomysłów. Po wnikliwej analizie jury wyłoniło 10 finałowych imion, które nie powtarzają się w Księdze Rodowodowej Żubrów.

Głosowanie odbywa się na profilu Nadleśnictwa Supraśl na Facebooku i potrwa do 5 grudnia. To wyjątkowa okazja, by uczestniczyć w tworzeniu historii młodego mieszkańca zagrody.

Dołącz do zabawy i oddaj swój głos! Szczegóły znajdziesz w mediach społecznościowych Nadleśnictwa Supraśl. (pc)