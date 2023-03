Wszystko, co powinieneś wiedzieć o innowacyjnych okularach progresywnych

27 marca, 2023

Materiał Partnera

Wiele osób po 40. roku życia zmaga się z prezbiopią nazywaną również starczowzrocznością czy też syndromem długich rąk. Przypadłość ta wynika z naturalnego starzenia się soczewki i spadku jej elastyczności, co powoduje trudności z wyraźnym widzeniem przedmiotów ulokowanych blisko twarzy. Problematyczna okazuje się zwłaszcza sytuacja, gdy dotąd nosiliśmy okulary do dali, a teraz musimy wyposażyć się jeszcze w dodatkową parę do czytania. Na szczęście obecnie na rynku dostępne są nowoczesne szkła progresywne, które skutecznie zastąpią oba wymienione modele.

Dobór okularów progresywnych

Opisywane soczewki okularowe mogą zapewnić Pacjentom zmagającym się z prezbiopią komfort widzenia na różne odległości, jednak podstawę stanowi ich odpowiednie dopasowanie. W tym celu należy udać się do salonu optycznego, gdzie doświadczony optometrysta i optyk przeprowadzą nas przez cały proces doboru szkieł. Kluczowe jest określenie stopnia prezbiopii oraz sprawdzenie widzenia obuocznego. Ponadto ważną rolę odgrywa wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań, gdyż okulary progresywne nie są właściwym rozwiązaniem dla każdego. Specjalista zweryfikuje zatem, czy takie soczewki okularowe są w pełni bezpieczne dla danego Pacjenta, a w razie konieczności zaproponuje alternatywną opcję. Na etapie doboru okularów będziemy mogli zadecydować również o kwestiach estetycznych, takich jak odpowiednie oprawki.

Jak działają okulary progresywne?

Okulary progresywne wyróżniają się na tle chociażby soczewek dwuogniskowych brakiem wyraźnych krawędzi pomiędzy fragmentami zapewniającymi ostrość widzenia na różne odległości. Charakterystyczne jest w tym przypadku płynne przejście, za które odpowiada specyficzna budowa produktu. Opisywane szkła składają się bowiem z płynnie przechodzących między sobą stref – pierwsza zapewnia wyraźne widzenie obiektów w oddali, druga umożliwia skupianie wzroku na odległościach pośrednich, a trzecia gwarantuje ostrość widzenia przedmiotów znajdujących się blisko. Ostatnia strefa obejmuje natomiast obszary peryferyjne. Taki podział ma duże znaczenie w wykonywaniu codziennych czynności, zwłaszcza tych wymagających częstego przenoszenia wzroku pomiędzy dalą a bliżą (przykładowo w trakcie prowadzenia samochodu).

Opisane działanie okularów progresywnych sprawia, że modele te cieszą się coraz większą popularnością. Ich użytkowanie wiąże się z szeregiem korzyści – mowa między innymi o:

płynnym i wyraźnym widzeniu na odległości dalekie, bliskie i pośrednie;

oszczędnościach ze względu na brak konieczności zakupu co najmniej trzech par okularów;

wielofunkcyjności zapewniającej komfort użytkowania;

możliwości doboru dowolnego kształtu oprawek oraz dodatkowych powłok, na przykład fotochromu.

Zatem choć „progresy” należą do rozwiązań droższych od standardowych szkieł okularowych, to stanowią inwestycję w swój komfort i jakość widzenia. Posiadają bardziej skomplikowaną konstrukcję, której innowacyjne działanie doceniło wielu Pacjentów cierpiących na prezbiopię.

O czym jeszcze warto pamiętać przed zakupem okularów progresywnych?

Planując wyposażenie się w okulary progresywne, należy wiedzieć o tym, że wymagają one dłuższego okresu adaptacji niż standardowe szkła korekcyjne. Przez pierwsze dni ich użytkowania możemy zauważyć zmęczenie wzroku, co jest naturalnym stanem i wynika z konieczności przyzwyczajenia się naszych oczu do nowego sposobu widzenia. W sytuacji, gdy dyskomfort ten będzie utrzymywał się przez dłuższy czas, warto ponownie odwiedzić specjalistę, który dobierał nam soczewki i okulary, gdyż może to świadczyć o konieczności indywidualnego dopracowania.

Aby mieć pewność precyzyjnego dopasowania okularów progresywnych, warto umówić się na badanie wzroku w salonie optycznym 123Okulary.pl. Zadbamy o odpowiednią diagnostykę wady wzroku, zweryfikujemy obecność potencjalnych przeciwwskazań, a także zaproponujemy wysokiej jakości modele, w przypadku których prawdopodobieństwo akceptacji i braku uciążliwych dolegliwości jest znacznie wyższe.