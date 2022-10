Wszystkich Świętych to czas wytężonej pracy policji. Będzie więcej patroli i kontroli

Październik 28, 2022

Policja rozpoczyna akcję „Wszystkich Świętych", źródło: KWP Białystok

Policja rozpoczęła akcję „Wszystkich Świętych”. Przed mundurowymi czas wytężonej służby. Na drogi wyjedzie więcej patroli, a to przełoży się na częstsze kontrole.

– Zaczynamy wytężoną pracę. Przede wszystkim naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, które w tym okresie świątecznym będą wyjeżdżać na groby najbliższych – mówi podkom. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

W najbliższych dniach policjanci pracować będą głównie na drogach województwa podlaskiego. 1 listopada będzie można ich również zobaczyć wokół największych nekropolii.

Policjanci apelują do kierowców o ostrożną jazdę i przestrzeganie przepisów. W okolicach wielu cmentarzy obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. To ważne by nie jechać „na pamięć”, a patrzeć na znaki. (mt)