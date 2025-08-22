Home Wiadomości Wernisaż wystawy „Wszelakie zlecenia przyjmuję” w Galerii Fotografii

22 sierpnia, 2025

Wernisaż wystawy „Wszelakie zlecenia przyjmuję” w Galerii Fotografii

Wszelakie zlecenia przyjmuję w Galerii im. Sleńdzińskich, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Wystawa „Wszelakie zlecenia przyjmuję” w Galerii Fotografii Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Wiktorii pokazuje świat utrwalony przez wiejskich fotografów z pogranicza polsko-białoruskiego.

 

Po raz pierwszy na wspólnej ekspozycji spotkają się zdjęcia Jerzego Kostko z Kleszczel, Jana Siwickiego z Jaczna, Janusza Januszkiewicza z Wojszek, Konstantego Kuźmina z Gródka i Jana Żukowskiego z Kuźnicy. To pionierzy lokalnego rzemiosła fotograficznego, choć ich dorobek przetrwał jedynie we fragmentach. 

– Te zdjęcia troszeczkę uzupełniają taką wyrwę kulturową tego regionu. Trzeba pamiętać, że i okres przed I wojną światową, kiedy wiele rodzin stąd wyjeżdżało za chlebem w różne strony świata, później okres Bieżeństwa, potem przejście działań wojennych związanych z I wojną światową, z II wojną światową, rozdzielenie granicą, stworzenie nowych państw powodowało to, że na dobrą sprawę fotografie albumy były jednym z ostatnich, które ludzie z sobą chcieli zabierać, a przypominanie i przywracanie tej pamięci w jakiś sposób wypełnia tą pustkę kulturową – mówi Grzegorz Dąbrowski, kurator wystawy. 

Wernisaż wystawy Wszelakie zlecenia przyjmuję w Galerii im. Sleńdzińskich przy Wiktorii 5 w piątek (22.08) o godzinie 18:00.  We wrześniu wystawie towarzyszyć będą spotkania z Antoniną Tosiek, autorką książki „Przepraszam za brzydkie pismo” czy Joanną Kuciel-Frydryszak, autorką „Chłopek”. (jd)

 

Z kuratorem rozmawiał #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz:

 

