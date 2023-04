WSSE organizuje Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem „Zdrowie dla Wszystkich!”

3 kwietnia, 2023

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, fot. Małgorzata Turecka Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, fot. Małgorzata Turecka

Podczas zakupów będzie można skorzystać z badań profilaktycznych. We wtorek (04.04) w Galerii Jurowieckiej zaplanowano akcję informacyjno-profilaktyczną w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia.

Przy stoiskach będzie można wykonać szybkie testy w kierunku HCV (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C), zrobić pomiar glukozy we krwi czy skorzystać z możliwości przeprowadzenia analizy składu ciała i wyliczenia BMI. Będzie można dowiedzieć się jak działa Internetowe Konto Pacjenta czy karta EKUZ (dokument unijny, który potwierdza prawo do leczenia za granicą Polski).

Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Będą konkursy wiedzy o zdrowiu z nagrodami i Szpital Pluszowego Misia. Odbędą się również pokazy ratownictwa przedmedycznego (ratowanie życia osoby dorosłej i dziecka). Z atrakcji będzie można skorzystać od 13:00 do 17:00 na poziomie -1 Galerii.

Organizatorem wydarzenia jest: Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku, IFMSA Poland Oddział Białystok, Podlaski Oddział Okręgowy PCK w Białymstoku, Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Białymstoku. (mt)