Współpraca Politechniki Białostockiej z PUP w Białymstoku

12 września, 2023

Podpisanie umowy między Politechniką Białostocką a PUP w Białymstoku, fot. Iryna Mikhno Podpisanie umowy między Politechniką Białostocką a PUP w Białymstoku, fot. Iryna Mikhno

Politechnika Białostocka sformalizuje swoją współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. Podpisana we wtorek (12.09) umowa w tym zakresie otworzy przed uczelnią nowe możliwości. Skorzystają studenci, którzy przed wejściem na rynek pracy zostaną wyposażeni w cenną wiedzę i umiejętności, zwłaszcza miękkie, tak dziś niezbędne.

Cenną wiedzę przekazywać będą doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy.

– Część studentów na pewno już w trakcie studiów praktykuje i pracuje u pracodawców, ale część jedynie studiuje. Dlatego warto by było, aby wchodzili na rynek pracy już z wiedzą. My bardzo chętnie w trakcie zajęć możemy wejść z blokami o rynku pracy, o różnych formach wsparcia, bo jest ich bardzo dużo dla młodych ludzi. Taką ciekawą rzeczą, którą młodzi ludzie coraz częściej praktykują kończąc studia jest otwarcie własnej działalności. My jesteśmy w stanie wspierać finansowo ich w tej drodze i warto, by te informacje dostali w pakiecie jeszcze na studiach. Jeśli najpierw założą działalność gospodarczą, to już wówczas nie mogą ubiegać się o dofinansowanie, muszą to zrobić wcześniej – wyjaśnia Piotr Matusiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy ma pozwolić bardziej identyfikować obecne potrzeby rynku pracy.

– Rynek pracy jest w bardzo ciekawym punkcie, w którym spotykają się cztery pokolenia, a oferta uczelni to wyjście naprzeciw oczekiwaniom każdej z tych grup – Baby Boomers, pokolenie X, Y i Z. Każde z tych pokoleń cechują inne umiejętności i też inne potrzeby, np. pokolenie Baby Boomers to są osoby urodzone w latach 1946-1964, które cechuje przywiązanie do pracy, niechęć do zmian. Natomiast kolejne pokolenia – X, Y to są już osoby, które są chętne na zmiany, są ambitne, chcą się dokształcać. Takim innym pokoleniem jest pokolenie Z, które jest pokoleniem cyfrowym, któremu nie są obce nowinki technologiczne. To pokolenie jest bardzo wymagające jeśli chodzi o rynek pracy. W związku z tym Politechnika Białostocka chce wyjść z ofertą szkoleń oraz studiów I i II stopnia, a także studiów podyplomowych, żeby dotrzeć do wszystkich czterech pokoleń jeśli chodzi o ich potrzeby na rynku pracy – tłumaczy prof. Jolanta Pauk z Politechniki Białostockiej.

Aby sprostać wyzwaniom współczesności, trzeba stale się rozwijać i wciąż podnosić swoje kompetencje.

– Współpraca z urzędem pracy to wymagania jeśli chodzi o rozwój kompetencji, czyli realizacja jednej z istotnych misji uczelni – lifelong learning – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Politechnika Białostocka na wiosnę przyszłego roku planuje także uruchomić studia podyplomowe z certyfikacji wyrobów medycznych i wprowadzenia ich na rynek Unii Europejskiej. To odpowiedź na potrzeby rynku pracy, bo specjalistów w tej branży brakuje.

– Celujemy w odbiorców z całej Polski, dlatego, że istnieje ogromna nisza na tym rynku, a my tę lukę chcemy wypełnić – dodaje prof. Pauk, dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Studia realizowane będą we współpracy z praktykami – firmą TUV NORD Polska. Powiatowy Urząd Pracy nie tylko będzie je promował, ale także umożliwi zainteresowanym ich sfinansowanie. Z kolei za 1,5 roku Politechnika Białostocka chce otworzyć inżynierię medyczną – dzienne studia II stopnia, tzw. dualne. Mają to być studia praktyczne, realizowane z udziałem otoczenia społeczno-gospodarczego. (mt)