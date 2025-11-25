Home Wiadomości Współpraca Politechniki Białostockiej z firmą Hydro-Vacuum otwiera nowe możliwości dla studentów

25 listopada, 2025

Współpraca Politechniki Białostockiej z firmą Hydro-Vacuum otwiera nowe możliwości dla studentów

Porozumienia pomiędzy Politechniką Białostocką a Hydro-Vacuum, fot. Hanna Kość
Politechnika Białostocka podpisała porozumienie o współpracy z firmą Hydro-Vacuum, producentem pomp z branży wodno-kanalizacyjnej. Współpraca skierowana jest przede wszystkim do studentów inżynierii środowiska – szczególnie z semestrów wyższych, gdzie pojawiają się przedmioty związane z wodociągami, kanalizacją i pompowniami.

 

Najlepsi żacy oraz doktoranci będą mogli rozwijać projekty badawcze bezpośrednio we współpracy z firmą.

– To będą specjalistyczne wykłady związane z pompami i systemami pompowymi oraz z nowościami, które będą się pojawiać, bo firma dysponuje własnym działem badawczo-rozwojowym i w tym kontekście też będziemy kierować studentów, bo też taką mamy możliwość z zapewnieniem staży, ale i też doktoratów wdrożeniowych – mówi prof. Maria Walery z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Hydro-Vacuum od lat wspiera szkoły techniczne, a teraz stawia na współpracę z politechnikami. Firma prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe. To prawie 40-osobowy zespół, który tworzy nowe generacje pomp. W przyszłości liczy na wspólne projekty z uczelnią oraz zajęcia prowadzone w fabryce, aby studenci mogli zobaczyć produkcję „na żywo”.

– Dbając o rozwój swoich pracowników, dajemy możliwość studiowania na studiach doktoranckich. Myślę, że to możliwość w powiązaniu z firmą na zdobycie dużo większego doświadczenie. Takie doktoraty w chwili obecnej są trzy. Mamy też dwóch doktorów na etacie, także fabryka w tym kierunku chce zmierzać – tłumaczy Mariusz Siemiński, członek zarządu Hydro-Vacuum.

To dopiero początek współpracy, ale obie strony liczą na to, że już wkrótce w firmie Hydro-Vacuum pojawią się pierwsi absolwenci Politechniki Białostockiej, którzy zasilą zespół projektantów pomp. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

