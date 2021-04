Współpraca międzynarodowa woj. podlaskiego. Silne i słabe strony, szanse i zagrożenia – konkurs dla studentów

Kwiecień 8, 2021

fot. Małgorzata Turecka

„Współpraca międzynarodowa woj. podlaskiego – ANALIZA SWOT” – to tytuł konkursu organizowanego przez Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Mogą w nim wziąć udział wszystkich studenci uczelni wyższych.

Konkurs polega na opracowaniu minimum 20 elementów fragmentu analizy SWOT (jednej z części SWOT tj.: S – silne strony, W – słabe strony, O – szanse lub T – zagrożenia) w obszarze współpracy międzynarodowej województwa podlaskiego.

Każda drużyna musi się składać z 3 lub 4 osób. Każdy uczestnik rejestruje się osobno podając jednego lidera drużyny. Rejestracja drużyn odbywa się na podstawie formularza dostępnego tutaj.

– Jeśli mówimy o mocnych stronach woj. podlaskiego w kontekście współpracy międzynarodowej, to należy tutaj wymienić czym my możemy się pochwalić, wokół czego możemy budować markę, aby ta współpraca międzynarodowa rozwijała się – mówi Norbert Arszułowicz z komitetu organizacyjnego konkursu. – Jeśli mówimy zaś o zagrożeniach, to trzeba wykazać, jakie zagrożenia mogą występować w woj. podlaskim, które przeciwdziałają temu rozwojowi – dodaje.

Chętni mogą się zgłaszać do 30 maja. Konkursowi patronuje Radio Akadera. Szczegóły konkursu są tutaj. (mt/mc)