Wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w ramach „Opieki wytchnieniowej”

20 lutego, 2024

Źródło: PUW w Białymstoku Źródło: PUW w Białymstoku

Rozpoczyna się kolejna edycja programu „Opieka wytchnieniowa”. To wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Dofinansowanie, które otrzymały samorządy, pozwoli sfinansować doraźną pomoc.

Jak dotąd, w ciągu 6 lat, w programie wzięły udział 43 podlaskie gminy. To niemal 1400 osób, w tym prawie 450 dzieci, których opiekunowie mogli skorzystać ze wsparcia.

– To są dwie grupy, które należałoby w sposób szczególny wspierać – mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. – Po pierwsze osoby, które zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami do 16 roku życia i druga grupa to są osoby z niepełnosprawnościami o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czym jest opieka wytchnieniowa? Jak sama nazwa wskazuje to jest pomoc osobom, które w sposób szczególny opiekują się tymi osobami właśnie z niepełnosprawnościami, po to żeby mogły być odciążone od tych codziennych swoich obowiązków.

Miasto Białystok w tym roku otrzyma niemal 750 tys. złotych na opiekę wytchnieniową.

– Białystok oraz szósty bierze udział w tym programie – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta. – Jest to bardzo ważna dla tych osób, które mają możliwość odetchnąć. Odetchnąć od pracy przez 365, a w tym roku 366 dni w roku, przez 24 godziny. To są osoby, które właśnie sprawują taką pieczę, taką opiekę. Ta chwila wytchnienia im się po prostu zwyczajnie należy.

30 samorządów w województwie podlaskim skorzysta z tego dofinansowania, które w tym roku wynosi blisko 3 mln zł. (hk)