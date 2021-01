„Wsłuchaj się w głos swojego ciała”. BCO zaprasza panie na darmową cytologię

Styczeń 14, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Pięć minut – tyle trwa badanie cytologiczne. To tylko chwila, a może uratować życie. Białostockie Centrum Onkologii zaprasza panie w dniach 18-22 stycznia na bezpłatną cytologię w ramach zbliżającego się Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

– To bardzo ważne, by przypominać paniom o regularnych badaniach cytologicznych zwłaszcza teraz, gdy wiele osób w obawie przed zarażaniem koronawirusem odłożyło badania „na później”. Nie wiemy, kiedy skończy się pandemia, wiemy na pewno, że nowotwór nie poczeka, jest cichy i podstępny, a kiedy zauważymy objawy może okazać się, że jest już za późno. Dlatego zapraszamy serdecznie wszystkie chętne kobiety, zarówno młode, jak i dojrzałe do naszego Centrum na krótkie i bezbolesne badanie cytologiczne. Chcemy, by profilaktyka weszła w nawyk i obok wizyt u fryzjera czy kosmetyczki stała się stałym elementem życia każdej z nas – mówi Magdalena Borkowska, dyrektor BCO.

Rak szyjki macicy to groźny nowotwór. Co roku w Polsce choruje na niego 2,5 tys. kobiet, z czego ponad połowa umiera. Często rak ten zostaje wykryty za późno, a rozpoznany we wczesnym stadium jest całkowicie wyleczalny.

– Podczas badania ginekologicznego prostego, najprostszego każdy lekarz widzi zmiany, jeżeli nie widzi to jest w stanie wykryć je podczas badania cytologicznego – mówi dr n. med. Beata Maćkowiak Matejczyk, koordynator oddziału onkologii ginekologicznej BCO, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej. – Nie powinnyśmy w ogóle umierać z powodu raka szyjki macicy. Trzeba przełamać w sobie niepokój czy wstyd i pamiętać o tym, że idzie się do lekarza po własne zdrowie – dodaje.

Już dziś można się zapisywać na badanie cytologiczne pod numerem: 790 514 141. (mt/mc)