Wschód Kultury/Inny Wymiar 2023. Moc wydarzeń na ostatni weekend sierpnia -potrzeba rąk do pracy

Potrzebni są wolontariusze do organizacji tegorocznej edycji festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-27 sierpnia.

To propozycja dla osób pełnoletnich, które są aktywne, pracowite i otwarte na świat i ludzi. Muszą też dysponować wolnym czasem w trakcie trwania imprezy.

– Na zgłoszenia (e-mail z tytułem Inny Wymiar – wolontariat) czekamy do 11 sierpnia 2023 pod adresem: urbanska@centrumzamenhofa.pl. Napiszcie o sobie kilka słów i podajcie numer kontaktowy. Odpowiemy na Wasze zgłoszenia po 11 sierpnia, a spotkanie organizacyjne planujemy 16 sierpnia o 17:00 – zachęcają organizatorzy.

Wschód Kultury to cykl festiwali organizowanych w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, którego ideą jest współpraca kulturalna miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Założeniem projektu Narodowego Centrum Kultury jest wspólne odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur, wymiana doświadczeń oraz artystycznych doznań. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które łączy działania trzech miast w spójny projekt.

W Rzeszowie festiwal odbył się w czerwcu, w lipcu zaś w Lublinie. Sierpień to miesiąc, w którym swoje propozycje przygotowuje Białystok.

Wydarzenie odbywa się w czterech „innych wymiarach”: muzyki, sztuki, filmu i społeczności. Na program składają się koncerty, wystawy, pokazy filmów (także z muzyką na żywo), warsztaty czy różnego rodzaju spacery. Inicjatywę wspiera medialnie Radio Akadera. (mt)

24-27 sierpnia 2023

wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, na niektóre obowiązują zapisy lub rejestracja

24 sierpnia 2023 (czwartek)

10:00 Jak może brzmieć Twój podcast – warsztaty dla młodzieży / Miłka O. Malzahn

BOK/CLZ, ul. Warszawska 19, obowiązują zapisy – szczegóły wkrótce

13:00 Future/past – warsztaty muzyczne dla młodzieży / Joanna Zubrycka / Miss God

Pracownia Miss God, obowiązują zapisy: missgodmusic@gmail.com

16:30 Lewis Hine – Fotografia Zaangażowana / otwarcie wystawy

Białostocki Ośrodek Kultury, Klub Fama, ul. Legionowa 5

17:00 Marek Dolecki – Uważne spojrzenie / otwarcie wystawy

Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, foyer Forum

18:00 Justyna Mielnikiewicz – W Ukrainie / otwarcie wystawy

BOK/CLZ, Warszawska 19

19:00 Sutari / koncert

BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

20:30 Szkice z Polski, reż. Maurice Bekaert / film z muzyką na żywo: Polski Piach i prelekcją Michała Pieńkowskiego

Białostocki Ośrodek Kultury, kino Forum, ul. Legionowa 5

22:00 Petr Yac, Pin Park / koncerty

Białostocki Ośrodek Kultury, klub Fama, ul. Legionowa 5

25 sierpnia 2023 (piątek)

10:00 Jak może brzmieć Twój podcast – warsztaty dla młodzieży / Miłka O. Malzahn

BOK/CLZ, ul. Warszawska 19, obowiązują zapisy – szczegóły wkrótce

13:00 Future/past – warsztaty muzyczne dla młodzieży / Joanna Zubrycka / Miss God

Pracownia Miss God, obowiązują zapisy: missgodmusic@gmail.com

17:00 Biele – Bez zielony las / koncert

BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

18:00 Oxford Drama, ARS LATRANS Orchestra, Natalia Szroeder / koncerty

Rynek Kościuszki

22:00 Kathia, Youth Novels / koncerty

Białostocki Ośrodek Kultury, klub Fama, ul. Legionowa 5

26 sierpnia (sobota)

10:00 Jak może brzmieć Twój podcast – warsztaty dla młodzieży / Miłka O. Malzahn

BOK/CLZ, ul. Warszawska 19, obowiązują zapisy – szczegóły wkrótce

10:00 Tajemnice Jaroszówki – spacer przyrodniczo-historyczny/ Paweł Średziński, Grzegorz Grygoruk

Pietrasze i Jaroszówka, obowiązuje rejestracja online – szczegóły wkrótce

11:00 Diafilm live, Współczesne bajki na taśmach / pokaz bajek z muzyką na żywo i warsztat dla dzieci 3+

Białostocki Ośrodek Kultury, klub Fama, ul. Legionowa 5, obowiązuje rejestracja online – szczegóły wkrótce

12:00 Dźwięki Przyszłości. Muzyka, Młodzież i Kultura w Białymstoku – debata

BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

14:00 Diafilm live, Bajki na taśmach / pokaz bajek z muzyką na żywo dla rodzin z dziećmi 5+

Białostocki Ośrodek Kultury, klub Fama, ul. Legionowa 5, wstęp wolny

15:00 Zapomniane melodie – taneczne pocztówki z tamtego miasta (1918-1939) / Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

działania familijne, początek: ul. Warszawska 30 (Restauracja Atmosfera)

16:00 NOWOSIELSKI Audiovisual Misterium – Artur Dutkiewicz Trio, Andrzej Wąsik visual/ koncert

Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1

18:00 Miłka O. Malzahn, Dziennik Zmian / koncert

BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

19:00 Babadag, Kapela ze Wsi Warszawa & Amrat Hussain Brothers Trio / koncerty plenerowe

Rynek Kościuszki

22:00 KIWI, Jann / koncerty

Białostocki Ośrodek Kultury, sala Forum, ul. Legionowa 5, bezpłatne wejściówki dostępne online – szczegóły wkrótce

27 sierpnia 2023 (niedziela)

10:00 W solnickiej „dżungli” – spacer przyrodniczo-historyczny/ Paweł Średziński, Grzegorz Grygoruk

Las Solnicki i Zwierzyniec, obowiązuje rejestracja online – szczegóły wkrótce

12:00 Osiedle Przydworcowe – spacer edukacyjny / Andrzej Kłopotowski

Osiedle Przydworcowe, zbiórka przy Rzemieślniku, róg ul. św. Rocha i Sukiennej

14:00 Grupa Studnia O. – Bajki tatarskie / plenerowy program muzyczny dla dzieci

altana w ogrodzie meczetu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, ul. Piastowska 13 F

15:00 Zapomniane melodie – taneczne pocztówki z tamtego miasta (1918-1939) / Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

działania familijne, początek: ul. Warszawska 30 (Restauracja Atmosfera)

16:00 Mała Orkiestra Dancingowa / koncert

Rynek Kościuszki

17:00 Trzy minuty zawieszone w czasie, reż. Bianca Stigter / film z prelekcją Rafała Pawłowskiego

Białostocki Ośrodek Kultury, kino Forum, ul. Legionowa 5

18:30 Łukasz Ojdana feat. Drevo & Mariia Ojdana – Wędrujący ptak/ koncert

Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1

20:00 Kobiety Wschodu vol. 4 „Believe in more” / wydarzenie towarzyszące, koncert

Pałac Branickich