Wraca MotoSerce – teraz na Politechnice Białostockiej

Sierpień 1, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W Białymstoku znowu zabije MotoSerce. Impreza wraz motocyklowym pożegnaniem lata odbędzie się we wrześniu na terenie Politechniki Białostockiej.

– Po latach przerwy, spowodowanej pandemią, reaktywujemy imprezę i zapraszamy krwiodawców motocyklowych 17 września na teren Politechniki Białostockiej. To będzie kolejna edycja, rozpoczętej w 2009 roku, inicjatywy MotoSerce – mówi Piontek z klubu motocyklowego No Name MC Poland. – Zbieramy krew, zbieramy też motocyklistów na symboliczne pożegnanie lata. Na Politechnice będzie właśnie zbieranie krwi oraz atrakcje: spotkania, parada i prezentacje.

Impreza zostanie zorganizowana na parkingu PB za Wydziałem Budownictwa, wjazd od ulicy Świerkowej.

– Już teraz informujemy o imprezie Motoserce, by chętni do oddania krwi mogli wcześniej zaplanować udział w tej akcji – dodaje Piontek.

MotoSercu patronuje Radio Akadera. (at)