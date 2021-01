WOŚP. Można już wpłacać pieniądze do eSkarbonek

Styczeń 6, 2021

fot. Katarzyna Cichoń

Nieco ponad 3 tygodnie zostały do 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze względu na krajowe obostrzenia, termin wydarzenia został przesunięty, na 31 stycznia. Białostocki sztab WOŚP dodatkowy czas wykorzystuje na przygotowania do finału i stworzenie dodatkowych atrakcji.

W tym roku – ze względu na ograniczenia – dużo będzie działo się w internecie. Już działają wośpowe eSkarbonki. Każdy wolontariusz może założyć własną i już dziś rozpocząć swoją kwestę.

– Na właścicieli eSkarbonek z największą kwotą podczas Finału czekają nagrody od naszego sztabu. Mamy nadzieję, że będzie to miły akcent zachęty, aby nasi wolontariusze licznie tworzyli swoje internetowe puszki — mówi szefowa białostockiego sztabuWOŚP, Angelika Wieteska.

Pieniądze można też wrzucać do puszek stacjonarnych rozstawionych w różnych częściach miasta. Każdy, kto chciałby ustawić taką puszkę we własnym zakładzie pracy, może w tej sprawie skontaktować się ze sztabem.

– W tym roku bardzo liczyliśmy na popularność puszek stacjonarnych, które są rozstawione w różnych punktach w mieście. Jednakże stoi ich bardzo mało i w dalszym ciągu dysponujemy ogromną ilością skarbon stacjonarnych do rozdysponowania. W związku z tym zachęcam do ulokowania puszki stacjonarnej WOŚP w swoim miejscu pracy. To ogromne wsparcie, bo przecież każda cegiełka się liczy, a mogą one stać do dnia Finału, do końca stycznia. Jeżeli wyrażają Państwo chęci postawienia puszki, proszę o kontakt ze Sztabem — powiedział zastępca szefa sztabu WOŚP w Białymstoku, Kamil Ziajko.

Ze względu na sytuację epidemiczną sztab WOŚP przygotował też wiele internetowych aukcji. Można licytować już wystawione rzeczy, albo przekazać na licytacje własne przedmioty. (mt/mc)