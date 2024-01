WOŚP. Line-up i utrudnienia w ruchu

26 stycznia, 2024

Mat. org. Mat. org.

Już w niedzielę (28.01) odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznej edycji to 'Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych’.

W Białymstoku od 6:00 rano aż 300 wolontariuszy będzie zbierać datki do puszek. Natomiast koncerty i liczne atrakcje towarzyszące, odbędą się na Rynku Kościuszki.

– Od godziny 15:00 startujemy z koncertami na naszej finałowej scenie, na której będzie głośno – mówi Natalia Stieszenko, szefowa białostockiego sztabu WOŚP. – Zaczynamy od koncertu EmptySpace, później gra Czeremszyna, Waterside, Cyrko, Felivers, światełko do nieba o godzinie 20:00, później zespół Łzy, Lukasyno oraz zespół Effect. Gramy do 23:00, mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. W międzyczasie przygotowaliśmy również licytacje. Będą to gadżety finałowe, mały quad, klimatyzacja z usługą montażu, obrazy lokalnych artystów, oprócz tego oczywiście nasza sztabowa koszulka. Dodatkową atrakcją, której jeszcze u nas nie było, są podnośniki, na które za wrzut do puszki będzie można wjechać i poobserwować sobie Rynek Kościuszki z góry. Mamy nadzieję, że kolejne rekordy, nie tylko u nas w Białymstoku, ale i w całej Polsce będą padały.

Natomiast dzień przed finałem, w sobotę (27.01) wielka gratka dla fanów motoryzacji. Na torze Białystok odbędzie się Moto Orkiestra.

– Będziecie mogli za wrzut do puchy przejechać się z wybranym przez siebie kierowcą – mówi Kamila Pałka-Bujkowska, znana jako MotoFretka. – Obiecujemy moc atrakcji, także przybywajcie do nas od godziny 10:00 do 15:00 na Tor Białystok. Kierowcy są bardzo dobrze przygotowani, auta też są przygotowane i sprawdzane przed każdym przejazdem. Będzie super.

W związku z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę (28.01), w centrum miasta należy spodziewać się licznych utrudnień w ruchu.

Od 6:00 rano do 2:00 w nocy całkowicie zamknięta będzie ulica Henryka Sienkiewicza, na odcinku od ulicy Legionowej do ulicy dr Ireny Białówny.

Ponadto od 8:00 do 13:30 z ruchu zostaną wyłączone ulice: Kościelna i Jana Kilińskiego, a także parkingi zlokalizowane przy tych ulicach.

Nastąpią również zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej, z którymi szczegółowo można zapoznać się na stronie BKM. (jł)