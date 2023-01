WOŚP 2023. Atrakcje w Białymstoku

Styczeń 17, 2023

WOŚP 2023, konferencja/ Fot. A.Topczewska WOŚP 2023, konferencja/ Fot. A.Topczewska

Koncerty, mnóstwo atrakcji, światełko do nieba na Rynku Kościuszki, 300 wolontariuszy na ulicach, a także licytacje. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku po raz 31, także w Białymstoku. Finał WOŚP odbędzie się 29 stycznia pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

– Gwiazdą tegorocznego finału będzie zespół Kombi. Ale Finał to nie tylko koncerty. Na Rynku Kościuszki na wszystkich czekają atrakcje: stoisko WOPR, dwa krwiobusy, wóz strażacki, wystawa samochodów off road, morsy – wylicza Natalia Stieszenko, szefowa Sztabu WOŚP w Białymstoku. – A o godz. 20 Światełko do nieba. Nie strzelamy, będą za to wyrzutnie sztucznych ogni w kształcie serca.

Sztab tegorocznego Finału zlokalizowany będzie w Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Św. Rocha 3. Na ulicach, do godziny 22, kwestować będzie 300 wolontariuszy, w tym dwóch z terminalami płatniczymi. – Każdy wolontariusz wyposażony będzie w puszkę z 4 kolorowymi banderolami oraz identyfikatorem z numerem i hologramem – zaznacza Magdalena Łapińska, koordynatorka ds. wolontariuszy. – 29 stycznia to niedziela handlowa, dlatego kwestować będziemy też w galeriach.

Natomiast 50 puszek stacjonarnych ustawionych jest już w punktach gastronomicznych, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, szkołach i urzędach w Białymstoku.

Partnerem białostockiego finału WOŚP jest Miasto Białystok. – Wsparliśmy Finał kwotą 5o tysięcy złotych.- podkreśla Rafał Rudnicki, wiceprezydent.

Natomiast Urząd Marszałkowski – kwotą 10 tysięcy złotych.

31 Finał WOŚP można wspierać licytując przygotowane rzeczy na aukcjach na portalu Allegro. Są to m.in. gadżety orkiestrowe, obrazy lokalnych artystów, vouchery, auto na weekend, wycieczka przyrodnicza po Podlasiu , czy Cud Bilet do Zmiany Klimatu, który upoważnia na wszystkie wydarzenia organizowane przez ten klub. (at)

O 31. Finale WOŚP w Białymstoku mówią Natalia Stieszenko, szefowa Sztabu WOŚP w Białymstoku, Magdalena Łapińska, koordynatorka ds. wolontariuszy oraz Rafał Rudnicki, wiceprezydent.