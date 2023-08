WORD w Białymstoku zaprasza na dzień otwarty

17 sierpnia, 2023

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Kandydaci na każdą kategorię na prawo jazdy będą mieli okazje zapoznać się z egzaminem teoretycznym, pojazdami egzaminacyjnymi i egzaminatorami w trakcie Dnia Otwartego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku. WORD otworzy swoje drzwi w najbliższą sobotę (19.08).

Dzień otwarty jest organizowany w ramach wielu akcji, które dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szkolenia profilaktyczno-edukacyjne pokazują, że ludzie są spragnieni wiedzy o ruchu drogowym i bezpiecznym poruszaniu się na drodze.

– Chcemy, żeby ludzie poznali WORD, przyszli, zobaczyli czy wsiedli do samochodu – mówi Przemysław Sarosiek, dyrektor białostockiego WORD. – Zobaczyli jak jazda wygląda z egzaminatorem, jak egzaminator się zachowuje i jakie wydaje polecenia, żeby spróbowali podejść do egzaminu teoretycznego, zobaczyli pomieszczenia i poczekalnię, żeby wreszcie wsiedli w nasze samochody i zobaczyli, że to nie różni się od samochodów nauki jazdy, z których korzystają.

Natomiast kandydaci na kat. C będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności na pierwszej w kraju ciężarówce egzaminacyjnej z automatyczną skrzynią biegów.

Dzień otwarty skierowany jest również do dzieci i młodzieży. Na placu manewrowym będą mogli np. przejechać się hulajnoga elektryczną.

– Fajnie, aby dzieciaki się dowiedziały, że na quada trzeba mieć kategorię B1, od którego momentu trzeba mieć kategorię AM, kiedy można jechać hulajnogą elektryczną, jak zdobyć kartę rowerową. Temu ma służyć ta druga część naszego dnia otwartego, bo pierwsza jest poświęcona na jazdę na placu dla pojazdów jednośladowych. Chcemy, żeby tam śmigały hulajnogi i rowery – dodaje Przemysław Sarosiek.

Na dzień otwarty dla osób chcących korzystać z jazdy w samochodach egzaminacyjnych konieczne są wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 453 673 298, a w dniu otwartym należy zabrać wydruk z systemu PWPW. (hk)