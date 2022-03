WORD Białystok. Szkolenia dla kierowców samochodów elektrycznych

Marzec 9, 2022

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku idąc z duchem czasu oferuje szkolenia dla kierowców samochodów elektrycznych. W najbliższych latach zapotrzebowanie na takie kursy będzie coraz większe, bo liczba pojazdów z napędem elektrycznym także się zwiększa.

Już od 1 stycznia, zgodnie z ustawą o elektromobilności, 10 procent floty należącej do jednostek samorządowych w dużych miastach powinny stanowić auta elektryczne lub na gaz. Ten proces jest nieuchronny – takich nieemisyjnych samochodów będzie coraz więcej. Ale sam zakup takiego wozu to nie wszystko. Wbrew pozorom przed wejściem do samochodu elektrycznego naprawdę warto dowiedzieć się nieco o specyficznych zasadach jego użytkowania, np. jak ładować (prawidłowo!), jak planować postoje w trasie (pod kątem ładowania), czy wreszcie jak oszczędzać w czasie podróży (czyli co, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i komfortu, można wyłączyć).

Szkolenia na ten temat WORD Białystok będzie prowadził w 2022 roku coraz częściej – także w w formie on-line – w miarę napływu zgłoszeń.

Zapewne na początku większość z nich będzie pochodzić właśnie od kierowców samochodów służbowych. Ale prywatnych samochodów z zielonymi tablicami będzie przecież również przybywać.

Zgłoszenia na szkolenia w WORD Białystok: mail: szkolenia@word.bialystok.pl, tel. (85) 743 26 27. (mt)