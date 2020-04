Women In Tech Days 2020. Szereg spotkań online dla studentek i doktorantek

Kwiecień 25, 2020

To pierwszy taki festiwal online dla kobiet w technologiach. Między 27 a 29 kwietnia odbywać się będą Women in Tech Days 2020.

Wydarzenie ma inspirować młode kobiety i wzmacniać ich motywację przy stawianiu pierwszych kroków w świecie technologii, a przy okazji dostarczać im unikalnej i wysokiej jakości wiedzy.

Przez trzy dni, od 27 do 29 kwietnia, studentki z całej Polski mogą wziąć udział w wyjątkowych spotkaniach online. W ramach Women in Tech zorganizowane zostaną warsztaty z umiejętności technicznych i miękkich, spotkania (1:1) z mentorami – pracownikami najlepszych firm technologicznych (m.in. Intel, Ericsson, Goldman Sachs, Accenture), doradztwo kariery i wiele innych. W wydarzeniu wezmą udział wybitne osobowości świata technologii, m.in. Ewa Maciaś, szefowa inżynierów z Google i dr hab. Aleksandra Przegalińska, która jest badaczką sztucznej inteligencji z Akademii Leona Koźmińskiego i Massachusetts Institute Technology.

Wydarzenie będzie się odbywać online na platformie eventowej Hopin. Zarejestrować się można tutaj.

Wydarzenia takie jak Women in Tech Days 2020 upowszechniają wiedzę technologiczną wśród kobiet, pozwalają im przełamywać różnego rodzaju bariery, a tym samym ułatwiają dostęp do ścieżki tech kariery. W tym roku uczestniczki festiwalu będą mogły wziąć udział szeregu różnych spotkań online.

Women in Tech Days powstało z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej Perspektywy realizowanej w ramach programu IT for SHE skierowanego do studentek i doktorantek kierunków technicznych i ścisłych. (mt/mc)