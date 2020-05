Wolontariat w sanepidzie. Student PB pomaga wykonywać testy w kierunku koronawirusa

Maj 6, 2020

źródło: Politechnika Białostocka

Pomaga i asystuje przy izolacji koronawirusa oraz przy wykonywaniu testów genetycznych próbek, które pochodzą z podlaskich szpitali, a także od osób objętych kwarantanną. Damian Izbicki, student biotechnologii na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku podjął się wolontariackiej pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

– Bardzo podoba mi się to, co robię. W przeszłości próbowałem dostać się na wakacyjny staż do jakiegoś laboratorium. Teraz nadarzyła się okazja, aby jeszcze w trakcie studiów „łyknąć” cennego doświadczenia – mówi student Politechniki Białostockiej.

Damian z własnej inicjatywy napisał list do Wojewody Podlaskiego oraz do WSSE, w którym zaoferował swoją pomoc w walce z koronawirusem. Na tę propozycję odpowiedział białostocki sanepid, uznając, że student, który ma przygotowanie zawodowe zdobyte w trakcie studiów inżynierskich na kierunku biotechnologia, może być cennym wsparciem.

Od początku kwietnia Damian Izbicki pomaga w formie wolontariatu przy izolacji i detekcji koronawirusa. Na początku tego procesu probówki z wymazem są neutralizowane przez pracowników WSSE w specjalnym, wydzielonym pomieszczeniu. Student PB pracuje więc w bezpiecznych warunkach. Damian pomaga diagnostom, którzy przygotowują materiał do izolacji – wcześniej była ona wykonywana ręcznie, w tej chwili jest już zautomatyzowana. Do prób badawczych dodaje się różnego rodzaju odczynniki i bufory, które oczyszczają i wiążą materiał genetyczny zawarty w próbie. W wyniku procesu izolacji i analizy PCR specjaliści stwierdzają obecność sekwencji genetycznej wirusa SARS-CoV-2 w danej próbie. Zastosowanie właśnie tej metody wynika z faktu wyjątkowości materiału genetycznego, jaki zawiera wirus SARS-CoV-2. Cały proces trwa kilka godzin.

– Wykonywane są różne liczby testów, w zależności od tego, ile prób trafia do WSSE. Jest co robić… Dziennie przygotowywane są setki izolatów, z których większość jest oznaczana tego samego dnia lub następnego ranka – mówi Damian Izbicki. Student Politechniki nie ukrywa, że to wyczerpująca praca. W Wielkanoc jego dyżury przekraczały 12 godzin. – Jestem tam od rana do wieczora, więc w wolnych chwilach i nocami nadrabiam studia. Całe szczęście, że w tej chwili nie ma tego dużo – dodaje.

Damian Izbicki jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego Biologów Sanitarnych, które działa pod opieką dr. hab. inż. Andrzeja Butarewicza, prof. PB. Wykładowca WBNŚ opisuje swego studenta w samych superlatywach: – To wyjątkowy student, zaangażowany w pracę społeczną. Nie każdego stać na taką postawę. Damian z pewnością będzie pracował do momentu, kiedy będzie potrzebny w WSSE, albo do czasu otwarcia uczelni. (źródło: PB/mc)