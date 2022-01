Wolne w urzędach. Sprawy m.in. w urzędzie marszałkowskim załatwimy dopiero po weekendzie

Styczeń 5, 2022

W najbliższy piątek (07.01) nie załatwimy spraw w niektórych białostockich urzędach. Pracownicy urzędów będą mieć wolne za 1 stycznia, który przypadał w sobotę.

Tego dnia zamknięte będą m.in. urząd marszałkowski, urząd wojewódzki czy NFZ.

Zamknięty będzie także ZUS. Do dyspozycji klientów pozostaje elektroniczna forma kontaktu – Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Za jej pośrednictwem, także w dni wolne od pracy, można składać wnioski, dokumenty do ZUS, jak np. od stycznia wniosek o 500+ dla nowonarodzonych dzieci. Również od stycznia można składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Przysługuje on na dziecko od 12 miesiąca do końca 35 miesiąca życia.

Normalnie w piątek (07.01) pracować zaś będzie Urząd Miejski w Białymstoku. (mt)