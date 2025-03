Wójtowie i burmistrzowie przejdą szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

26 marca, 2025

Podpisanie umowy na szkolenia dla samorządowców, źródło: PUW

We wtorek (25.03) wojewoda podlaski informował, że system alarmowania i ostrzegania będzie zmodernizowany. A w środę (26.03) podpisał umowę z rektorem Uniwersytetu w Białymstoku na szkolenia dla osób pełniących funkcje wójtów i burmistrzów na terenie województwa podlaskiego.

Samorządowcy do końca czerwca mają prawny obowiązek przejść szkolenia zasadnicze z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

– Nie mówimy tu o zagrożeniach wyłącznie wojną, ale o wszelkiego rodzaju zagrożenia, które mogą się pojawić. To mogą być awarie na wielką skalę, to mogą być różnego rodzaju klęski żywiołowe. Chodzi o to, żeby stworzyć zintegrowany system działania, tak aby mieszkańcy, w tym wypadku województwa podlaskiego, po prostu czuli się bezpiecznie – zapewnia Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski.

Szkoleniami zajmie się Uniwersytet w Białymstoku. Zajęcia będą nie tylko teoretyczne, ale też praktyczne. – Będziemy szkolić w zakresie metod skutecznego zarządzania w kwestiach sytuacji nagłych kryzysowych, dzięki czemu w sytuacjach nadzwyczajnych administracja będzie mogła dalej efektywnie funkcjonować – mówi prof. Mariusz Popławski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku zapewnia.

Szkolenia dla wójtów i burmistrzów z województwa podlaskiego odbędą się w dniach 11-13 kwietnia. (hk)