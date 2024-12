Wojtek Szumański wystąpi w Zmianie Klimatu!

5 grudnia, 2024

W najbliższą niedzielę 8 grudnia, w białostockim klubie Zmiana Klimatu pojawi się Wojtek Szumański wraz z zespołem w ramach trasy „Kołowrotek Tour”. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Akadera.

Artysta znany z takich hitów jak „Ballada o cyckach”, „Zegarek” czy „Bez twoich wad”, zaprezentuje zarówno swoje najbardziej rozpoznawalne utwory, jak i nowości – w tym tytułowy singiel „Kołowrotek” oraz premierowe, niepublikowane wcześniej kompozycje.

Szumański to wyjątkowy twórca – jego akustyczne brzmienie i charyzmatyczny kontakt z publicznością gwarantują niezapomniane wrażenia. Laureat nagrody Złotego Bączka, przyznawanej na Pol’and’Rock Festival, potrafi w wyjątkowy sposób łączyć refleksję, humor i muzyczną energię, co widać nie tylko na koncertach ale i w popularności jego utworów na platformach internetowych – z liczbą wyświetleń sięgającą 60 milionów. Koncert w Zmianie Klimatu to doskonała okazja, by usłyszeć na żywo mieszankę najnowszych i znanych kompozycji artysty. (hp)