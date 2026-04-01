Wojskowe Targi Służby i Pracy w Białymstoku 2026 – co czeka studentów na Chorten Arenie?

To okazja do poznania możliwości zawodowych w branżach związanych z bezpieczeństwem, wojskiem i nowoczesnymi technologiami. 17-18 kwietnia na Chorten Arenie odbędą się Wojskowe Targi Służby i Pracy – jedno z największych wydarzeń militarnych w północno-wschodniej Polsce.

Czym są Wojskowe Targi Służby i Pracy?

To wydarzenie edukacyjno-promocyjne, którego celem jest:

promowanie służby wojskowej

budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa państwa

prezentacja możliwości rozwoju zawodowego w strukturach wojskowych

zachęcenie młodych ludzi do wstąpienia do Sił Zbrojnych RP

Targi skierowane są do uczniów, studentów, kadetów klas mundurowych, rodzin z dziećmi oraz wszystkich mieszkańców regionu zainteresowanych tematyką obronności i rozwoju osobistego.

Nowoczesny sprzęt wojskowy i pokazy na żywo

Jedną z największych atrakcji wydarzenia będzie możliwość zobaczenia z bliska nowoczesnego sprzętu wojskowego, w tym czołgów Abrams i K2, pojazdów wojskowych oraz wyposażenia żołnierzy.

Nie zabraknie także dynamicznych pokazów wyszkolenia oraz wydarzeń specjalnych z udziałem żołnierzy i kadetów.

Sprawdź się w praktyce – atrakcje dla uczestników

Wojskowe Targi Służby i Pracy to nie tylko oglądanie, ale przede wszystkim działanie. Na uczestników czekają:

wojskowy tor sprawnościowy

treningi strzeleckie (pneumatyczne, wirtualne, system Cyklop)

trening sportowy z zawodnikiem Jagiellonia Białystok

trening bokserski z klubem Głazboxing

Dodatkowo dostępne będą Mobilne Punkty Rekrutacyjne, gdzie eksperci pomogą zaplanować indywidualną ścieżkę kariery w wojsku.

Nowe technologie, cyberbezpieczeństwo i edukacja

Wydarzenie to także okazja do poznania nowoczesnych technologii wykorzystywanych w wojsku i sektorze cywilnym. Swoje projekty zaprezentuje m.in. Politechnika Białostocka.

W programie znajdą się:

pokazy dronów i symulatorów VR

systemy cyberbezpieczeństwa i aplikacje wojskowe

warsztaty techniczne (m.in. światłowody, sieci ETHERNET)

strefa cyber z zagadkami kryptologicznymi i pokazami phishingu

Uczestnicy będą mogli wziąć też udział w warsztatach takich jak „Szyfry wojny” czy „Skrzynka katyńska”, a także spacerach historycznych i wystawach.

Przyjdź, zobacz i sprawdź swoją przyszłość już 17–18 kwietnia na Chorten Arenie w Białymstoku!

Organizatorami targów są Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji wraz z ośrodkiem w Białymstoku. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio AKADERA.

(pc)