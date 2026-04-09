Wojskowe Targi Służby i Pracy – posłuchaj rozmowy z mjr. Krzysztofem Ługowskim

9 kwietnia, 2026

mjr. Krzysztof Ługowski fot. Paweł Cybulski

Stabilna praca, możliwości rozwoju i dostęp do nowoczesnych technologii – to tylko część atutów, jakie oferuje dziś służba w wojsku. Już 17 i 18 kwietnia mieszkańcy regionu będą mogli przekonać się o tym osobiście podczas Wojskowych Targów Służby i Pracy w Chorten Arena . O tym, co czeka na uczestników wydarzenia, opowiadał na antenie radia AKADERA mjr. Krzysztof Ługowski z Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

Jak podkreśla mjr Ługowski, wojsko to dziś nie tylko służba, ale także realna ścieżka kariery i rozwoju. – Wstępując do wojska, można jednocześnie zdobywać wykształcenie, korzystać z kursów i rozwijać się zawodowo. Istnieje też możliwość przekwalifikowania się w ramach struktur, np. do nowoczesnych specjalizacji, takich jak operatorzy dronów – zaznacza.

Targi skierowane są do wszystkich – zarówno do osób, które już myślą o założeniu munduru, jak i tych, którzy dopiero szukają swojej drogi zawodowej. Na miejscu będzie można poznać różne ścieżki kariery: od dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, przez Legie Akademicką, po terytorialną służbę wojskową, którą można łączyć z pracą cywilną.

Organizatorzy zapowiadają także wiele atrakcji: pokazy sprzętu wojskowego, w tym nowoczesnych czołgów, prezentacje technologii – m.in. dronów – oraz wydarzenia towarzyszące, takie jak przegląd musztry czy spartakiada sportowo-obronna. Nie zabraknie również stoisk edukacyjnych i spotkań z żołnierzami.

Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się 17–18 kwietnia (piątek–sobota) w godzinach 9:00–17:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Patronem medialnym imprezy jest radio AKADERA.

(pc)