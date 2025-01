Województwo Podlaskie – Najbezpieczniejszy region w Polsce?

22 stycznia, 2025

Fot. Podlaska Policja Fot. Podlaska Policja

Województwo Podlaskie wyróżnia się na tle całego kraju wyjątkowo niskim wskaźnikiem przestępczości kryminalnej w 2024 roku – Poinformowała Komenda Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

– To efekt ciężkiej i codziennej pracy funkcjonariuszy naszego garnizonu, którzy nieustannie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki ich wysiłkom Podlasie staje się jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Polsce – mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa z KWP Policji w Białymstoku.

Wysoka wykrywalność przestępstw

Na terenie województwa wskaźnik wykrywalności siedmiu najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw wynosi ponad 61%. W 2024 roku odnotowano łącznie 3868 przestępstw w tych kategoriach, co świadczy o spadku liczby takich zdarzeń jak:

bójki i pobicia,

kradzieże,

włamania,

kradzieże pojazdów,

rozboje, wymuszenia rozbójnicze,

uszczerbki na zdrowiu,

uszkodzenia mienia.

Imponujące wyniki w walce z przestępczością

Podlascy policjanci mogą pochwalić się wysoką skutecznością wykrywania niektórych rodzajów przestępstw. W kategorii przestępstw rozbójniczych wykrywalność wyniosła aż 97,7%, co oznacza wzrost o blisko 10% w porównaniu do poprzedniego roku.

Równie imponujące wyniki odnotowano w przypadku kradzieży pojazdów – wykrywalność wzrosła do poziomu 75,8%, co stanowi wzrost o 13% względem 2023 roku. Co więcej, liczba kradzieży pojazdów spadła o 25 przypadków, co oznacza, że w 2024 roku takich zdarzeń było tylko 30.

Bezpieczne Podlasie – wspólny sukces

Te wyniki pokazują, że województwo Podlaskie nie tylko zasługuje na miano jednego z najbezpieczniejszych regionów w Polsce, ale również, że praca funkcjonariuszy policji przynosi wymierne korzyści.

(pc)