Kolejna odsłona programu „Przestrzenie sztuki – taniec”. Tym razem w BOK wystąpi Lubelski Teatr Tańca ze spektaklem „Love Matter”

Źródło: Przestrzenie Sztuki – Taniec Źródło: Przestrzenie Sztuki – Taniec

Czy poprzez taniec można opowiedzieć o relacjach ludzi z otoczeniem i przestrzenią, w której występują? O tym będzie można się przekonać oglądając spektakl tańca współczesnego pt. „Love Matter” w wykonaniu duetu z Lubelskiego Teatru Tańca.

W sztuce choreografię stworzyła Elisabetta Consonni, która od wielu lat buduje swoją praktykę choreograficzną i choreografuje praktycznie wszystko, czyli istoty ludzkie, nieludzkie, ruchome, nieruchome obiekty, mapy, szczeliny oraz tymczasowo też grupy społeczne w przestrzeni publicznej.

– W tym spektaklu nie wykonujemy jakichś wirtuozyjnych ruchów, jako tancerze, gdzie zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu estetyki. My tutaj na bardzo małych ruchach, takich powtarzalnych ruchach, rozbudowujemy je do coraz większych struktur choreograficznych, które zabieramy ze sobą w przestrzeń. I właśnie te proste struktury choreograficzne zapraszają widzów do podążania i bycia z nami oraz obserwowania ciągłych zmian tego, jak się przeobraża przestrzeń, jak się przeobraża ruch, jak to wszystko zaczyna wspólnie funkcjonować – mówi tancerka Beata Mysiak z Lubelskiego Teatru Tańca.

Spektakl „Love Matter” będzie prezentowany w ramach programu „Przestrzenie Sztuki – Taniec” w środę (07.05) o 19:00 w Białostockim Ośrodku Kultury. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z tancerką Beatą Mysiak z Lubelskiego Teatru Tańca: