Rekordowy wzrost zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. Podlasie wśród najbardziej zagrożonych regionów. Posłuchaj rozmowy!

Łagodne zimy i dłuższy okres aktywności kleszczy powodują, że w Polsce notujemy coraz więcej przypadków kleszczowego zapalenia mózgu i innych chorób odkleszczowych. Szczególnie narażeni są mieszkańcy Podlasia, Warmii i Mazur, ale problem ma charakter ogólnopolski, a nawet europejski.

Eksperci alarmują: sezon na kleszcze coraz dłuższy

O skali zagrożenia mówi prof. Anna Moniuszko-Malinowska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Podkreśla ona, że ocieplenie klimatu wpływa na okres aktywności owadów.

– Kleszcze są aktywne już od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Zdarza się, że pojedyncze osobniki są aktywne nawet zimą – ostrzega prof. Moniuszko-Malinowska.

Dane są alarmujące

Według danych Państwowego Zakładu Higieny, w 2024 roku w Polsce odnotowano aż 793 przypadki kleszczowego zapalenia mózgu (KZM). To najwyższy wynik od wielu lat. KZM to groźna choroba wirusowa, która może prowadzić do trwałych powikłań neurologicznych, a nawet zgonu.

To jednak nie jedyna groźna infekcja przenoszona przez kleszcze. Coraz częściej diagnozuje się również:

boreliozę (chorobę z Lyme),

(chorobę z Lyme), anaplazmozę ,

, babeszjozę.

Jak się chronić przed kleszczami?

Co możemy zrobić, żeby z majówki lub spaceru w lesie nie wrócić z „nieproszonym gościem”?

Do najważniejszych zasad ochrony przed kleszczami należą:

noszenie ubrań z długimi rękawami i nogawkami,

stosowanie środków odstraszających owady (repelentów),

(repelentów), dokładne oględziny ciała po powrocie z lasu, łąki czy parku ,

, rozważenie szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, które jest dostępne w Polsce.

Choroby odkleszczowe – rosnące zagrożenie

Warto podkreślić, że kleszcze nie występują wyłącznie w lasach – można je spotkać również w miejskich parkach, ogrodach czy na działkach. Eksperci podkreślają, że świadomość zagrożenia i profilaktyka to najlepsze metody ochrony przed kleszczami i chorobami, które przenoszą.

