Województwo podlaskie. Dotacje dla strażaków – ochotników

Sierpień 23, 2022

źródło: Wrota Podlasia źródło: Wrota Podlasia

Symboliczne czeki o łącznej wartości ponad 200 tys. zł trafiły do dziesięciu gmin z powiatu wysokomazowieckiego. Wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz oraz Łukasz Siekierko, wiceprzewodniczący sejmiku województwa, przekazali je przedstawicielom samorządów i lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przekazane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup ubrań specjalistycznych, hełmów, agregatów prądotwórczych, motopomp, radiotelefonów przenośnych, latarek oraz mundurów bojowych. Wsparcie trafiło do dziesięciu samorządów, które przekażą je jednostkom OSP.

Gmina miejska Wysokie Mazowieckie otrzymała 30 tys. zł. Dofinansowanie przekaże jednostce OSP Wysokie Mazowieckie. Z pieniędzy zakupiony zostanie m.in. aparat powietrzny w komplecie z butlą stalową i sygnalizatorem bezruchu.

Do gminy Wysokie Mazowieckie trafiło z kolei 35 tys. zł, które rozdysponowane zostanie między osiem jednostek OSP. 27 tys. zł otrzymała też gmina Ciechanowiec. Dzięki pieniądzom do OSP Winna zakupione zostaną ubrania specjalistyczne i koszarowe. Natomiast do gmin Sokoły, Nowe Piekuty, Czyżew i Kobylin-Borzymy trafiło po 15 tys. zł. Z kolei po 20 tys. zł otrzymały gminy Kulesze Kościelne i Klukowo. 10 tys. zł otrzymała Gmina Szepietowo.

Dotacje pochodzą z puli wsparcia przekazanego w tym roku OSP. Na samochody pożarnicze, ubrania specjalistyczne, zaopatrzenie jednostek, a także remonty specjalistycznych sprzętów przeciwpożarowych podlascy druhowie otrzymali łącznie 2,8 mln zł. Dd 2019 r. do jednostek OSP w regionie trafiło już prawie 10 mln zł. (uk)