Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołana

4 marca, 2024

Fot. Województwo Podlaskie Fot. Województwo Podlaskie

W poniedziałek (04.03) powołano członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Ich zadaniem będzie działalność m.in. w zakresie integracji zawodowej i społecznej, wsparcie prawne czy opiniowanie projektów uchwał i programów pod kątem skutków dla osób niepełnosprawnych.

– To bardzo ważne gremium, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, bo wiemy jak dużo jest w tej kwestii do zrobienia – mówi Artur Kosicki, marszałek Województwa Podlaskiego. – Żebyśmy nie tylko mówili o zwalczaniu tych barier, ale też faktycznie wdrażali projekty i programy, które te bariery mają rzeczywiście likwidować.

Do rady powołano siedmiu członków. To przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie województwa, przedstawiciele gmin i powiatów oraz reprezentant wojewody.

– W radzie są osoby z różnymi niepełnosprawnościami, dzięki temu jest więcej opinii do uchwał i projektów, a im więcej opinii tym większe szanse na dobrą ich realizację – mówi Tomasz Piesiecki, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami. – Kto jak nie my, czyli osoby z niepełnosprawnościami, wiemy co dla nas jest potrzebne, jakie projekty będą skuteczne i będą faktycznie niwelowały problemy dotykające nas osobiście.

Przewodniczącym Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych został prezes Stowarzyszenia 'MY DLA INNYCH” Rafał Średziński. (jł)