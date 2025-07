Wojciech Wyszyński w czołowej ósemce świata na Mistrzostwach Świata Kadetów MMA 2025!

28 lipca, 2025

źródło: Wojtek Wyszyński źródło: Wojtek Wyszyński

16-letni Wojciech Wyszyński z Białegostoku zapisał się na kartach historii polskiego MMA, meldując się w ćwierćfinale najbardziej prestiżowego turnieju młodzieżowego – 2025 IMMAF Youth World Championships, rozgrywanego w Al Ain (Abu Dhabi, ZEA). Mimo że przegrał niejednogłośną decyzją sędziów z dwukrotnym mistrzem świata z Tadżykistanu, jego występ to bez wątpienia wielki sukces dla polskiego sportu.

Dwa spektakularne zwycięstwa przed czasem

Wyszyński rozpoczął turniej w imponującym stylu. W pierwszym starciu pokonał reprezentanta Finlandii przez TKO w drugiej rundzie, a w drugiej walce błyskawicznie poddał aktualnego mistrza świata i Europy z 2023 roku z Armenii – zaledwie w 30 sekund!

Dzięki temu pewnie wyszedł z fazy grupowej, trafiając do ćwierćfinału – w gronie 8 najlepszych zawodników świata w swojej kategorii wagowej (kadet B). Tam trafił na niezwykle trudnego przeciwnika – dwukrotnego mistrza świata z Tadżykistanu. Po bardzo wyrównanym pojedynku sędziowie przyznali zwycięstwo rywalowi.

Sukces mimo porażki

Choć odpadnięcie w ćwierćfinale to zawsze pewien niedosyt, finałowa ósemka w kategorii z udziałem aż 42 zawodników z całego świata to wynik, który potwierdza klasę Wojciecha. Zawody organizowane przez Międzynarodową Federację MMA (IMMAF) to największe wydarzenie amatorskiego MMA dla młodzieży, a poziom rywalizacji – wyjątkowo wysoki.

Reprezentant Polski i duma Białegostoku

Wojciech Wyszyński został powołany do reprezentacji Polski przez Stowarzyszenie MMA Polska, na czele którego stoi prezes KSW – Martin Lewandowski. Na co dzień trenuje w Grand Fight Club Białystok pod okiem trenera Adama Łaguna.

Młody zawodnik może pochwalić się już wieloma osiągnięciami:

Brązowy medal Mistrzostw Europy MMA (Belgrad)

Dwukrotny mistrz Polski w kategoriach do lat 16 i do lat 18

Ćwierćfinalista Mistrzostw Świata Kadetów MMA 2025

IMMAF – kuźnia młodych talentów

Zawody IMMAF odbywają się w czterech kategoriach wiekowych (A, B, C i D) i mają na celu nie tylko wyłonienie najlepszych zawodników świata, ale też promowanie młodych talentów i rozwój sportów walki globalnie. Obecność Wojciecha na tej imprezie to kolejny krok w budowaniu silnej pozycji Polski w amatorskim MMA.

(pc)