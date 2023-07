Woda i alkohol to najgorsze połączenie. Policjanci apelują o rozwagę

12 lipca, 2023

Policjanci apelują o zachowanie bezpieczeństwa nad wodą. Przypominają, że woda to żywioł, który może stanowić olbrzymie zagrożenie dla naszego życia i zdrowia.

Jak pokazują statystyki najczęstszą przyczyną utonięć nadal jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, który powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji. Nawet jedno wypite piwo może okazać się przyczyną ogromnej tragedii. Inne przyczyny utonięć, to brawura, brak rozwagi, niewłaściwa ocena własnych umiejętności, bądź po prostu ich brak, a także korzystanie z kąpielisk niestrzeżonych.

Policjanci przypominają, że to my sami, w pierwszej kolejności, jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo. To ważne, by do kąpieli wybierać wyłącznie miejsca strzeżone, nie przeceniać swoich umiejętności pływackich, nigdy nie zostawiać dzieci bez opieki, a korzystając ze sprzętu pływającego pamiętać o kapoku.

Warto też pamiętać o numerach alarmowych. To nie tylko 112, ale także numer do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: 601 100 100.

Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 132 utonięcia. W woj. podlaskim doszło do 6 takich zdarzeń. (mt)