Władze województwa przekazały dodatkowe miliony na walkę z koronawirusem

Kwiecień 9, 2020

Ponad 3 miliony złotych przekaże Zarząd Województwa kolejnym szpitalom w ramach Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego na walkę z epidemią koronawirusa.

Wsparcie otrzymają placówki należące do samorządu i szpitale powiatowe. Przeszło 2 miliony złotych będzie przeznaczonych na zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego m.in. ze Szpitala Miejskiego w Białymstoku, a także ze szpitali w Siemiatyczach, Zambrowie, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej oraz Łapach. Ponadto Białostockie Centrum Onkologii otrzyma 600 tys. zł na zakup aparatu USG, który umożliwi diagnozowanie pacjentów z podejrzeniem nowotworu. Szpital Wojewódzki w Białymstoku za prawie pół miliona złotych dostosuje swój SOR, w taki sposób, by można było rozdzielić pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem od pozostałych osób zgłaszających się na oddział. Szpital Psychiatryczny w Choroszczy za kwotę blisko 100 tys. zł przebuduje i dostosuje Izbę Przyjęć do podejmowania pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

Po zwiększeniu dotacji, budżet Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego wynosi prawie 60 milionów złotych. (ea/mc)